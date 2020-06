“Bắt trend” trong quảng bá du lịch

Các khu, điểm du lịch sinh thái ngày càng thu hút khách du lịch trẻ.

Ngày nay, công nghệ truyền thông hiện đại và xu hướng tiếp cận truyền thông của khách du lịch đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Do đó, khái niệm quảng bá du lịch cũng phải đổi mới sao cho phù hợp.

Nói cách khác, các địa phương, doanh nghiệp cần “bắt trend” hay nắm được các xu hướng du lịch để chuyền tải các thông điệp truyền thông và quảng bá điểm đến một cách hiệu quả.

Theo một nghiên cứu gần đây của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), thì du lịch hướng đến người trẻ đang trở thành một xu thế mạnh mẽ. Nghiên cứu chỉ ra, sẽ có hàng trăm triệu chuyến đi do người trẻ trên khắp thế giới thực hiện mỗi năm. Đáng nói hơn, nếu so sánh với các độ tuổi khác, thì người trẻ có xu hướng chi tiêu hơn cho các chuyến đi. Đồng thời, khả năng họ quay trở lại điểm du lịch nơi từng ghé qua, cũng sẽ cao hơn. Bản thân người trẻ họ có những lợi thế hay khác biệt so với các lứa tuổi khác về sức khỏe, tài chính, mong muốn, suy nghĩ... Và chính điều đó đang dần làm thay đổi bản chất của du lịch. Đó là du lịch không còn đơn thuần là nghỉ ngơi, thăm thú nhằm mang lại lợi ích trước mắt. Du lịch ngày nay đang mang đến cho họ hiểu biết, trải nghiệm sống, kinh nghiệm và tích lũy thành các giá trị mang tính lâu dài.

Điều đặc biệt hơn qua mỗi chuyến đi, người trẻ thường mong muốn được chia sẻ những trải nghiệm và kinh nghiệm du lịch của bản thân như một phần của văn hóa truyền thông xã hội. Đồng thời, truyền thông xã hội là một kênh được giới trẻ tin tưởng khi tìm hiểu và lựa chọn điểm đến du lịch. Chính vì lẽ đó, mạng xã hội đang trở thành một trong những công cụ quảng bá du lịch nhạy bén và hiệu quả trong tay người trẻ. Đơn cử như TikTok – mạng xã hội có tốc độ phát triển vô cùng mạnh mẽ và thu hút hàng tỷ người dùng – đang cho thấy “quyền lực” của nó trong quảng bá du lịch. Vốn dĩ là một nền tảng sáng tạo và chia sẻ video ngắn, TikTok đã nắm bắt được mong muốn, khả năng và xu hướng du lịch của du khách, đặc biệt là người trẻ để đưa mạng xã hội này thành một trào lưu hot nhất hiện nay. Dù mới xuất hiện ở Việt Nam chừng vài năm, song TikTok đã cho thấy sức hút của nó khi có hàng chục triệu người dùng, trong đó phần đa là giới trẻ. Các video ngắn về những điểm du lịch được họ “khoe” trên mạng xã hội này rất được yêu thích.

Song song với xu hướng sử dụng các mạng xã hội để chia sẻ về chuyến đi và điểm đến; người trẻ hiện nay cũng đặc biệt chú trọng đến những trải nghiệm trên điện thoại thông minh hay còn gọi là “du lịch thời số hóa”. Nghĩa là họ thường sử dụng các thiết bị công nghệ để tìm hiểu trước về điểm đến như văn hóa, phong cảnh, chất lượng dịch vụ, giá cả, sản phẩm bổ trợ, đặt phòng khách sạn, đặt tour... Cho nên, trải nghiệm trực tuyến hay là việc mang đến cho du khách những trải nghiệm “thực tế ảo” sát thực và hấp dẫn nhất là điều rất cần được quan tâm. Bởi, thay vì đọc những trang giới thiệu dài đầy chữ, hay những con số, bảng giá dịch vụ... du khách cần được dẫn dắt, được thôi thúc và được truyền cảm hứng về chuyến đi. Đặc biệt họ ngày càng quan tâm về các nội dung tương tác, đánh giá về chất lượng điểm đến. Đồng thời, người trẻ có xu hướng “được” dẫn dắt bởi những người có tầm ảnh hưởng như nghệ sĩ hay các blogger nổi tiếng. Nhờ những trải nghiệm thực tế khách quan và những giá trị thật được họ chia sẻ - thay vì những bài quảng cáo được “thổi” quá đà – người trẻ sẽ đưa ra quyết định lựa chọn điểm đến du lịch cho bản thân.

Du lịch đang chuyển động theo nhiều xu hướng. Song không thể phủ nhận vị trí của người trẻ và vai trò của các mạng xã hội, đang có sức ảnh hưởng không nhỏ đến sự hình thành các xu hướng và đặc biệt là cách thức truyền thông du lịch hiện nay.

Khôi Nguyên