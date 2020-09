Yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới đòi hỏi đảng viên phải có tư duy mới

Với những thanh niên trẻ có trình độ chuyên môn thường chọn cho mình công việc an nhàn, có vị thế trong xã hội, nhưng với đảng viên trẻ Nguyễn Minh Thức, dân tộc Mường xã Yên Lâm (Yên Định) lại chọn cho mình lập nghiệp bằng nghề nông với bố mẹ tại quê nhà.

Đoàn viên thanh niên TP Thanh Hóa tích cực tham gia dọn vệ sinh, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp.

Là người hoạt bát, thích việc xã hội, trong thời gian học cao học tại Học viện Nông nghiệp Hà Nội, Thức vẫn dành nhiều thời gian cho công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên ở địa phương. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sau khi được gia đình ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ đoàn cấp trên, Thức đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình theo hướng trang trại sinh thái hữu cơ nông - lâm kết hợp. Trên khu vườn đồi với tổng diện tích 20 ha, anh trồng các giống bưởi đặc sản, cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao. Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả, nhưng Thức vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Sau 5 năm miệt mài, Thức đã thành công với mô hình trang trại vườn sinh thái đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định từ 4,5 triệu - 6 triệu đồng/người/tháng. Là phó bí thư chi đoàn, Thức luôn suy nghĩ: Khởi nghiệp với các bạn trẻ, đặc biệt ở nông thôn là hành trình nhiều thách thức nhưng phải thực sự nỗ lực vượt khó, phải biết làm giàu bằng kiến thức, kỹ năng để không bị tụt hậu.

Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Trần Khanh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Nông Cống, cho biết: “Khi còn trẻ chúng tôi cống hiến cho Tổ quốc, lúc tuổi cao, chúng tôi vẫn là những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ kiên định, nhiệt huyết. Cá nhân tôi luôn nghĩ, nếu nghỉ dưỡng tuổi già là mình có lỗi với tổ chức hội và đồng đội, bởi còn nhiều đồng đội khó khăn cần được tôi và tổ chức hội giúp đỡ. Tôi phải tiếp tục làm để tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì tự do, độc lập của dân tộc”.

Tâm sự của đảng viên Khanh, đảng viên Thức cũng như nhiều đảng viên khác mà tôi từng gặp gỡ, trò chuyện, dù họ ở nhiều lứa tuổi, lĩnh vực, môi trường nghề nghiệp khác nhau nhưng tôi cảm nhận được họ đều là những đảng viên tích cực, kiên định, có tư tưởng, lập trường vững vàng. Ở họ luôn có sự nhiệt huyết và trách nhiệm với bản thân, với tổ chức đảng và cộng đồng, gương mẫu đi đầu trong cả suy nghĩ và hành động trên mọi lĩnh vực.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Do vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không thể tách rời việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã có những bước phát triển vững mạnh về số lượng và chất lượng. Vai trò của đảng viên trong mọi thời đại, nhất là trong thời đại mới là vô cùng quan trọng. Ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của mình, đảng viên nhiều địa phương đã luôn gương mẫu, trách nhiệm đi đầu trong thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; bảo vệ an ninh - quốc phòng... Trong công việc, đảng viên chú trọng việc thay đổi tác phong, lề lối làm việc gần dân, sát cơ sở, làm việc có lợi cho dân, cho nước... Ví như đảng viên hưu trí nhiều địa phương tiên phong xây dựng phố cờ, phố hoa để xây dựng phố văn minh đô thị; đảng viên nông thôn hiến đất, công trình trên đất để mở rộng đường nông thôn, tiên phong thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi...

Ngày nay, tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội trong nước và trên thế giới có nhiều biến động, sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn: tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội còn tiếp tục diễn biến phức tạp; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nên khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện; số ít đảng viên do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, bị cuốn theo lối sống thực dụng nên đã phai nhạt về lý tưởng, tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước... đang đặt ra cho Đảng ta những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu thời kỳ mới. Đó là, các cấp ủy phải thường xuyên quan tâm bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất và trình độ nhận thức về các mặt cho đảng viên, làm tốt việc rèn luyện đảng viên trong thực tiễn và quản lý tốt đảng viên. Kiên quyết khai trừ khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, gây chia rẽ, bè phái, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho quần chúng Nhân dân... Thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát đảng viên không chỉ ở nơi làm việc, công tác mà còn phải xem xét cả việc đảng viên trong mối liên hệ với cấp ủy, đoàn thể và Nhân dân nơi họ cư trú. Kết nạp đảng viên mới cần bảo đảm chất lượng, chú trọng trẻ hóa đội ngũ. Trong sinh hoạt phải bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình để giáo dục, rèn luyện đảng viên. Mỗi đảng viên phải thường xuyên, nghiêm túc kiểm điểm nhận thức của bản thân mình về các vấn đề trong cuộc sống, công tác với mục tiêu vì sự hoàn thiện của cá nhân và tổ chức. Đảng viên phải đặt mình vào vị trí của người dân, biết làm giàu từ chính những hiểu biết của mình. Kinh nghiệm và thực tế cho thấy, ở những nơi làm tốt công tác này thì việc quản lý đảng viên chặt chẽ hơn, đánh giá đảng viên công bằng và khách quan hơn, đảng viên ít mắc sai lầm, khuyết điểm hơn. Trở thành một đảng viên là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân trên các mặt công tác, sinh hoạt nơi cộng đồng, thể hiện là một công dân ưu tú thực thụ, do vậy, mỗi đảng viên cần phải nêu cao hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, là tấm gương tốt cho quần chúng noi theo.

