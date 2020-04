Xoay xở mưu sinh thời COVID-19

Khi dịch bệnh kéo dài thì những người nghèo, người làm nghề lao động tự do có lẽ là những đối tượng bị thiệt thòi, vất vả nhất bởi gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Đây cũng là những người đang rất mong sớm được nhận sự trợ giúp từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ, đòi hỏi các cơ quan liên quan phải rà soát nhanh chóng, chính xác để hỗ trợ kịp thời đến những người khó khăn.

Nhiều người dân vốn đã có cuộc sống khó khăn, nay lại càng thêm chật vật vì đại dịch COVID-19.

Trong 3 năm làm giáo viên một trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Thanh Hóa, cô Lê Thị Hà, chưa bao giờ cảm thấy buồn như lúc này. Trước đây, mỗi ngày đi làm, cô đã quen với không khí vui đùa của trẻ nhỏ thì nay quanh quẩn ở nhà dài ngày. Chưa kể, số tiền dành dụm được đang dần cạn đi. Để vừa có thêm thu nhập, vừa đáp ứng nhu cầu gửi con của phụ huynh gần nhà, cô Hà đã nhận trông thêm 2 đứa trẻ, trong đó có 1 bé là học sinh của mình. Thế là hàng ngày, buổi sáng phụ huynh đưa con đến, buổi chiều lại đón về, căn nhà của cô Hà trở thành lớp học thu nhỏ. Một cô, hai trò cũng có lúc líu lo tập hát, tô màu rồi chăm lo chuyện ăn uống, vệ sinh, ngủ nghỉ cho hai bé. Thù lao chẳng đáng là bao nhưng cô Hà cho rằng cô còn may mắn hơn nhiều vì đã có nhà ở ổn định, không còn cảnh thuê nhà như nhiều giáo viên khác trong trường. Cô giáo Lưu Thị Tâm, quê ở Thọ Xuân, đồng nghiệp của cô Hà cũng đang băn khoăn trước ý định từ bỏ ước mơ làm cô giáo. “Giáo viên mầm non tư thục thu nhập thấp, trong khi hầu hết các cô giáo còn phải gánh chi phí tiền nhà trọ, sinh hoạt nên thu nhập tháng nào “xào” hết tháng đó. Vì thế giờ tạm nghỉ việc, không có thu nhập nhưng tiền ăn uống hàng ngày vẫn phải chi, tiền thuê nhà vẫn phải trả. Chưa kể tiền điện, nước do ở nhà thường xuyên nên cũng trả nhiều hơn”, cô Tâm chia sẻ. Thời kỳ đầu, cô “thắt lưng buộc bụng” để nán lại thành phố với hy vọng dịch qua nhanh. Cô cũng bán hàng trên mạng, đi làm shipper để có thu nhập. Thế nhưng, tình trạng dịch bệnh kéo dài, cô Tâm đành phải trả phòng trọ về quê ở để tiết kiệm tiền thuê nhà; đồng thời, nộp hồ sơ xin đi làm công nhân.

Gia đình anh Lê Huy Quân thuê nhà trọ tại phố Đoàn, phường Đông Thọ cũng đang trong hoàn cảnh chật vật không kém. Vốn quê ở Yên Bái, hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ thuê phòng trọ khép kín với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Trước đây, anh làm phục vụ tại một bếp ăn tập thể, chị vợ làm công nhân ở Khu Công nghiệp Hoàng Long cũng đủ chi tiêu cho 4 người trong gia đình. Thế nhưng, từ khi dịch bệnh bùng phát, anh Quân “thất nghiệp” ở nhà, vợ cũng nghỉ việc thường xuyên. Có vài đồng chắt chiu lâu nay cũng dè xẻn để chi tiêu những thứ thật cần thiết và dành cho khoản tiền phòng trọ...

Để chia sẻ những khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, ngày 9-4-2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là gói giải pháp được cho là chưa có tiền lệ, bởi lần đầu tiên, Chính phủ chi tiền trực tiếp cho người dân, người lao động bị giảm sâu thu nhập vì đại dịch. Sự hỗ trợ kịp thời, đúng lúc, đúng đối tượng lúc này của Nhà nước sẽ đem lại cho những người đang gặp cảnh khó khăn một điểm tựa để tiếp tục duy trì cuộc sống, đồng thời có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc đảm bảo an sinh góp phần giữ vững ổn định xã hội. Với mỗi người dân, số tiền hỗ trợ không quá nhiều (250.000 đồng - 1,8 triệu đồng/tháng) nhưng trong hoàn cảnh đang bị mất việc làm, mất thu nhập vì dịch bệnh thì khoản tiền này rất quý, góp phần giúp người dân trang trải các chi phí sinh hoạt cần thiết. Điều mà nhiều người mong muốn đó là gói hỗ trợ an sinh xã hội nhanh chóng đến tay người dân.

Tuy nhiên, ghi nhận tại cơ sở, một số cán bộ địa phương còn tỏ ra băn khoăn, lúng túng về gói hỗ trợ. Cụ thể, các ý kiến cho rằng, đối với nhóm đối tượng, gồm: Người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31-12-2019, việc áp dụng gói hỗ trợ sẽ thực hiện được ngay bởi đã có các danh sách, quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Còn, đối với nhóm đối tượng là lao động tự do thì rất khó rà soát và xác định chính xác. Với nhóm này, các ý kiến đều đề nghị các bộ, ngành liên quan sớm có những hướng dẫn cụ thể, rõ ràng trong việc rà soát, xác định danh sách để việc triển khai gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại cơ sở được bảo đảm thống nhất và đồng thuận.

Theo nghị quyết, có 7 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ, trong đó có: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31-12-2019 được hỗ trợ 250 nghìn đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6-2020 và được chi trả 1 lần.

Bài và ảnh: Minh Hiền