Xã Thanh Tân - điểm sáng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Nhóm trẻ thực hiện lập kế hoạch năm tài chính (bức tranh thể hiện ước mơ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực, xâm hại...).

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể ở xã Thanh Tân (Như Thanh). Do đó các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em luôn đạt cao, là điểm sáng để các địa phương trong huyện học tập.

Toàn xã hiện có 1.908 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có gần 70 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, 17 trẻ khuyết tật, 48 trẻ mồ côi. Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới (Chương trình phát triển vùng huyện Như Thanh) đã có nhiều hoạt động dành cho trẻ em được triển khai thực hiện. Đặc biệt, trong năm 2017 từ sự hỗ trợ của Chương trình phát triển vùng huyện, xã Thanh Tân đã thành lập câu lạc bộ (CLB) trẻ em đầu tiên tại Trường THCS bán trú Thanh Tân, đến nay xã đã nhân rộng thêm 7 CLB tại 7/13 thôn. Chị Đỗ Thị Giang, cán bộ bảo vệ trẻ em xã, cho biết: Mỗi CLB có từ 30 đến 35 em học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 tham gia, định kỳ sinh hoạt 1 lần/tháng, mỗi tháng đều xây dựng chủ đề riêng, như: Kỹ năng sống, cách phòng tránh bị xâm hại, bạo lực, bạo hành; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước, điện giật. Ngoài ra, các CLB còn được Chương trình phát triển vùng hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn làm sáng kiến nhỏ như phòng đọc sách báo, tạo khuôn viên chơi các môn thể thao như bóng rổ, bóng đá, bóng chày... Cũng theo chị Giang, vào dịp hè hằng năm, đoàn xã và Chương trình phát triển vùng đều dành nguồn kinh phí nhất định để tổ chức trại hè, thi đấu bóng đá thiếu nhi,... thu hút các bạn nhỏ tham gia nhiệt tình và sôi nổi. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trường lớp, khu vui chơi tại các thôn, bản cũng được quan tâm đầu tư ngày càng có chiều sâu và nhân rộng.

Xác định diễn đàn trẻ là cầu nối giữa trẻ em với các nhà quản lý để các em bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình, góp phần khẳng định quyền được tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em, để có sự chuẩn bị cho diễn đàn trẻ em, xã tạo điều kiện cho mọi trẻ em đều được tham gia, từ đó lựa chọn những nhân tố điển hình để tham gia diễn đàn cấp huyện, cấp tỉnh. Do đó nhiều năm liên tục số trẻ em của xã luôn là lực lượng nòng cốt tham gia diễn đàn trẻ em cấp tỉnh. Những tháng đầu năm 2020, do dịch bệnh COVID-19 nên các CLB cũng tạm dừng, hạn chế tổ chức các hoạt động. Một số CLB đã xây dựng sáng kiến làm ngăn đựng rác tại các khu, điểm đông người như trường học, chợ, nhà văn hóa thôn nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động của các CLB, cán bộ bảo vệ trẻ em sẽ nắm bắt số trẻ sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải ở trong những căn nhà dột nát hoặc bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ; trẻ bị bệnh tật, mồ côi, bị xâm hại, bạo lực, có nguy cơ bỏ học hoặc không muốn đến trường... để kịp thời hỗ trợ hoặc có giải pháp can thiệp sớm nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các em như hỗ trợ sửa nhà, hỗ trợ đồ dùng: tủ, bàn, chăn, đệm, xe đạp... Riêng năm 2019 có 2 học sinh lớp 9 bỏ học đã được vận động và hỗ trợ đi học nghề. Hiện các em đang được học nghề tại các trường nghề trong tỉnh, khi ra trường sẽ được giới thiệu nơi làm việc uy tín, góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học đi làm xa hoặc bị lôi kéo vào các con đường xấu.

Từ sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương cùng sự hỗ trợ của Chương trình phát triển vùng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đến nay trẻ em bị suy dinh dưỡng hàng năm ở xã Thanh Tân đều giảm rõ rệt, biểu hiện qua số liệu cân đo trẻ hằng năm, không có trẻ sơ sinh tử vong. Đặc biệt 3 năm trở lại đây không còn tình trạng đuối nước, bạo lực, xâm hại xảy ra. 100% số trẻ được đến trường đúng độ tuổi; số học sinh khá, giỏi ngày càng tăng. Việc chăm lo cho sức khỏe của trẻ được quan tâm. Đến nay tỷ lệ trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng đạt 99%. Công tác tuyên truyền việc chăm sóc, giáo dục trẻ em được quan tâm. Có 7/13 thôn đã thành lập CLB dinh dưỡng, tổ chức sinh hoạt hàng tháng, các mẹ tham dự được hướng dẫn và thực hành nấu các bữa ăn dinh dưỡng, được truyền thụ các phương pháp chăm sóc con; y tá thôn thường xuyên ghé thăm những hộ có bà mẹ mang thai hoặc đang cho con bú để hướng dẫn cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời... Đối với những thôn khó khăn có số lượng trẻ suy dinh dưỡng cao, đã được thành lập các trung tâm phục hồi dinh dưỡng (PDH), cho trẻ ăn tập trung 12 ngày/tháng tại trung tâm và hướng dẫn các mẹ nấu ăn 18 ngày còn lại tại nhà theo thực đơn có sẵn. Mỗi trẻ tham gia trung tâm ít nhất 6 tháng. Sau mỗi lần tham gia, lượng trẻ thoát suy dinh dưỡng tăng lên rõ rệt.

Mai Phương