Xã Tân Phúc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

Ra mắt mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” tại dòng họ Lê, thôn Tân Thành.

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Tân Phúc (Lang Chánh) đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch triển khai đến các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy chi bộ, các thôn, bản và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Để xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, ban công an xã đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Theo đó, ban công an xã thường xuyên phối hợp với ủy ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn, bản nhà trường tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tổ chức cho cá nhân, hộ gia đình ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí. Tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân, hộ gia đình ký cam kết theo khẩu hiệu “Vì bình yên cuộc sống từng người, từng nhà, từng cơ quan đơn vị hãy làm nhiều việc tốt về ANTT” theo Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tính từ năm 2015 đến nay, mỗi năm, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chức năng treo 8 băng-zôn khẩu hiệu, phát trên hệ thống loa truyền thanh 95 lượt, tổ chức 32 buổi họp dân tuyên truyền về ANTT với 4.925 lượt người tham gia và tổ chức cho hàng nghìn người dân, hộ gia đình và các đối tượng vi phạm và có biểu hiện vi phạm ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và địa phương nơi cư trú. Theo thống kê, 5 năm qua, lực lượng chức năng của xã đã vận động thu hồi 41 khẩu súng tự chế, 8 bộ kích điện, 5 dao kiếm các loại.

Thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”, xã Tân Phúc đã thành lập ban chỉ đạo ANTT gồm 18 thành viên, 9 tổ bảo vệ ANTT gồm 27 thành viên, 33 tổ an ninh xã hội với sự tham gia của 1.438 thành viên là các chủ hộ gia đình. Năm 2018, xã ra mắt và đi vào hoạt động mô hình câu lạc bộ “Địa chỉ tin cậy trong công tác đảm bảo ANTT” của chi hội phụ nữ thôn Tân Thành gồm 30 thành viên và thôn Tân Lập 40 thành viên. Mới đây, xã tiếp tục ra mắt mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” tại dòng họ Lê, thôn Tân Thành, gồm 20 hộ với 84 thành viên tham gia. Ông Lê Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tân Phúc cho hay: Việc xây dựng và ra mắt mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã không ngừng phát triển. Thông qua mô hình này nhằm tuyên truyền, vận động những thành viên trong dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT, không có con em trong dòng họ vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT, an toàn xã hội, cũng như tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong Nhân dân.

Được biết, ngoài bảo đảm ANTT trên địa bàn xã, nhiều năm qua, lực lượng công an xã Tân Phúc đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phối hợp với các xã Đồng Lương, Tam Văn, Quang Hiến (cũ) nay là thị trấn Lang Chánh của huyện Lang Chánh và 2 xã Thiết Ống, Văn Nho của huyện Bá Thước thường xuyên trao đổi thông tin tình hình liên quan đến công tác ANTT. Qua đó, nắm chắc tình hình, đề ra các biện pháp bảo đảm ANTT phù hợp với thực tế. Đồng thời, tổ chức phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư trên địa bàn xã và vùng giáp ranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có thể thấy, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên tình hình an ninh chính trị của xã Tân Phúc những năm gần đây luôn được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các tai, tệ nạn xã hội, các vụ án nghiêm trọng không xảy ra. Trên địa bàn xã không có tệ nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Từ những kết quả đạt được, xã Tân Phúc đã được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh và năm 2019 được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và tích cực gương mẫu đi đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Lê Phong