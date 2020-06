Xã Quảng Hùng đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 19-6, xã Quảng Hùng (TP Sầm Sơn) đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tới dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh.

Quang cảnh lễ công bố xã Quảng Hùng đạt chuẩn nông thôn mới.

Qua 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự quan tâm của tỉnh, TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phượng và các tầng lớp nhân dân, tháng 1- 2020 xã Quảng Hùng đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhân xã đạt chuẩn NTM. Đến nay kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/người/năm (tăng gần gấp 3 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo còn 2,6% (giảm 27,03% so với năm 2011). Văn hóa – xã hội phát triển theo chiều hướng chuẩn hóa và xã hội hóa… Trong đó, nổi bật là tổng kinh phí huy động từ các nguồn lực xây dựng NTM đạt gần 195 tỷ đồng (ngân sách tỉnh, TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương chiếm 19%, nhân dân đầu tư chỉnh trang, xây dựng nhà ở chiếm 56,9%...). Từ các nguồn lực trên, xã đã đầu tư nâng cấp và xây dựng mới được gần 24 km đường giao thông các loại, nâng tỷ lệ đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa lên 93%; xây dựng mới và cải tạo được 6 nhà văn hóa thôn; xây dựng mới khu công sở UBND xã; xây dựng trung tâm văn hóa xã… Đến thời điểm công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản NTM.

Đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trao trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng 1 tỷ đồng của UBND tỉnh cho xã Quảng Hùng.

Đại diện UBND TP Sầm Sơn trao phần thưởng 500 triệu đồng cho xã Quảng Hùng.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã trao trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và phần thưởng 1 tỷ đồng của UBND tỉnh cho xã Quảng Hùng; UBND TP Sầm Sơn đã trao phần thưởng 500 triệu đồng cho xã Quảng Hùng.

Duy Sơn