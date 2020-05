Xã Nông Trường làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Xã Nông Trường nằm ở phía Nam của huyện Triệu Sơn, có lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tội phạm và các tệ nạn xã hội (TNXH). Nhận thức điều đó, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã hội trên địa bàn xã luôn quan tâm, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và TNXH.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống TNXH nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Nông Trường tương đối ổn định.

Xã Nông Trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến nay, địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, xã đã xây dựng các kế hoạch chỉ đạo, triển khai phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát động phong trào quần chúng phát hiện, tố giác đấu tranh chống tội phạm, TNXH, cảm hóa giáo dục, giúp người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng. Việc tập trung củng cố các mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự như: Ban bảo vệ dân phố, tổ an ninh Nhân dân; phát động phong trào quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm... Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, TNXH và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Nông Trường thường xuyên làm tốt công tác xây dựng lực lượng nòng cốt như công an xã, ban bảo vệ dân phố, đội ngũ cán bộ cơ sở, giáo dục chính trị - tư tưởng đối với từng thành viên chấp hành nghiêm túc chính sách, pháp luật, làm tốt công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình.

Ngoài ra, chính quyền xã thường xuyên phối hợp với các đoàn thể quần chúng triển khai kế hoạch thành lập quỹ phòng chống ma túy, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, hộ gia đình trên địa bàn tự nguyện đóng góp để xây dựng quỹ; qua đó, tạo cho mỗi người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng. Mặt khác, công tác phòng chống HIV/AIDS của xã đã triển khai liên tục tại các khu dân cư. Đặc biệt là dự án chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV và gia đình họ được nâng cao trong cộng đồng dân cư. Xã còn tăng cường tuyên truyền kiến thức phòng chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức, thường xuyên tư vấn kịp thời kiến thức lây nhiễm HIV cho các đối tượng có HIV trên địa bàn. Với những cách làm trên, xã Nông Trường đã thu được nhiều kết quả khả quan. Hàng năm, ban chỉ đạo đều thông báo công khai bàn giao người có quá khứ lầm lỗi đưa vào diện cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng; phối hợp phân công các đoàn thể đỡ đầu quản lý, giáo dục. Đặc biệt, tích cực vận động người dân phát hiện và tố giác tội phạm, qua đó đã tiếp nhận hàng trăm lượt nguồn tin do quần chúng cung cấp có liên quan đến an ninh trật tự, giúp công an xã làm rõ vụ án các loại, lập hồ sơ, bắt xử lý các đối tượng vi phạm, trong đó đáng chú ý là có những vụ án về buôn bán tàng trữ ma túy và xử lý các đối tượng liên quan đến an ninh trật tự...

Do triển khai đồng bộ các giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được giữ vững, ổn định, không có trọng án; phạm pháp hình sự giảm, tội phạm ma túy được ngăn chặn và đẩy lùi. Đến nay, xã Nông Trường được công nhận là xã an toàn về an ninh trật tự xã hội, nhiều năm liền, xã luôn là một trong những đơn vị đi đầu trên địa bàn huyện trong công tác phòng chống HIV/AIDS và TNXH, góp phần quan trọng vào việc tạo ra môi trường xã hội lành mạnh, phát triển kinh tế - xã hội. Để tăng cường công tác phòng chống TNXH, thời gian tới, xã Nông Trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống TNXH, chủ động phòng, ngừa, đấu tranh làm giảm tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác phòng chống tệ nạn ma túy, tệ nạn mại dâm và phòng chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về hiểm họa của tệ nạn ma túy, công tác dự phòng và điều trị cai nghiện ma túy; về phòng chống tệ nạn mại dâm và phòng chống HIV/AIDS. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm và phòng chống HIV/AIDS, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi TNXH, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Trần Hằng