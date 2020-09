Vẫn nỗi lo lạm dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

(Ảnh minh họa)

Nước Mỹ có quy định cho phép người dân dùng súng để tự vệ, gần như gia đình nào cũng có ít nhất một khẩu súng. Nhưng sau nhiều vụ bạo lực có sự tiếp tay từ súng đạn, thì việc người dân được phép dùng súng đang dần bị nước Mỹ siết lại.

Còn ở nước ta, pháp luật quy định rất rõ là người dân không được phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế. Trường hợp sử dụng công cụ hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ thì phải được cơ quan chức năng cấp phép.

Thế nhưng thời gian qua vũ khí quân dụng bằng nhiều cách vẫn thẩm lậu ra bên ngoài. Không quá khó để có thể mua được một khẩu súng quân dụng hoặc súng tự chế. Công cụ hỗ trợ như súng bắn đạn cao su, bình xịt hơi cay được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Gõ từ khóa “mua, bán công cụ hỗ trợ” lên bộ công cụ tìm kiếm google cho kết quả tới gần 600.000 đường link. Mua công cụ hỗ trợ bây giờ có cảm giác như mua một vật dụng online vậy.

Đầu tuần này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp một giám đốc doanh nghiệp dùng súng bắn đạn cao su đe dọa tài xế xe tải sau khi xảy ra mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông. Rất may vị giám đốc doanh nghiệp còn chưa kịp bóp cò vì có nhiều người can ngăn.

Thử đặt giả thiết nếu không có công cụ hỗ trợ trong tay liệu chủ doanh nghiệp kia có manh động thế không? Súng đạn đang khiến người ta trở nên liều lĩnh, nguy hiểm, đáng sợ hơn nhiều.

Sở dĩ cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam vị giám đốc doanh nghiệp này là do có căn cứ từ người dân ghi hình và phát trên mạng xã hội. Trong cuộc sống còn nhiều vụ xung đột có sự hiện diện của vũ khí “nóng”, nhưng vì chưa có đủ cơ sở nên chưa thể khởi tố. Đây là mối lo, khiến cho cuộc sống trở nên phức tạp hơn. Khi có trong tay vũ khí “nóng” nếu không biết làm chủ thì rất dễ xảy ra bạo lực.

Thực trạng công cụ hỗ trợ, súng tự chế ngang nhiên rao bán trên mạng xã hội đã diễn ra từ lâu cùng với đó là tình trạng lạm dụng thứ vũ khí nguy hiểm này ngày càng gia tăng. Mỗi năm lực lượng chức năng phát hiện, tịch thu khá nhiều công cụ hỗ trợ, nhưng công cụ này bị tịch thu, thì công cụ khác lại được mua mới.

Khi nguồn cung chưa bị triệt tiêu, quy định cấp phép còn có kẽ hở, thì rất khó để ngăn chặn các đối tượng sử dụng vào mục đích không chính đáng. Việc xử lý vi phạm liên quan đến vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ của cơ quan bảo vệ pháp luật chỉ là hữu hạn. Quan trọng hơn cả vẫn phải là ý thức chấp hành của người dân trước pháp luật, mà điều này thì không phải bây giờ mới đề cập đến.

Lam Vũ