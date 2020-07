Công tác bảo đảm an toàn tại các bể bơi:

Vấn đề cần quan tâm

Dạy kỹ năng bơi cứu đuối tại bể bơi thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đều đã phát động và đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia tập luyện môn bơi”. Đây là hoạt động thiết thực và cần thiết đối với cộng đồng xã hội hiện nay, nhất là khi những tai nạn đuối nước vẫn xảy ra, đặc biệt là đối với lứa tuổi trẻ em, thanh, thiếu niên vào mỗi dịp hè hàng năm.

Phong trào luyện tập môn bơi phát triển đồng nghĩa với việc có hàng trăm bể bơi hoạt động hết công suất trong dịp hè với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt người/ngày tới học, luyện tập môn bơi. Các địa phương trong tỉnh cũng đã có sự quan tâm đầu tư xây dựng và lắp đặt nhiều bể bơi trong đó bao gồm bể bơi kiên cố, bể bơi lắp ghép (bể bơi thông minh) để đáp ứng nhu cầu tập luyện môn bơi ngày càng cao của người dân. Việc phát triển bể bơi luôn phải song hành với công tác bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn cho người dân tới tập luyện.

Vào đầu tháng 6-2020, một cháu bé 6 tuổi đã tử vong ngay tại bể bơi của thị trấn Hà Trung do đuối nước. Nguyên nhân của sự việc là do bể bơi quá đông người, cháu bé đi với bố nhưng lại thiếu sự trông nom, sát sao của người lớn, tự xuống bể bơi và khi rơi vào khu vực nước sâu đã dẫn đến đuối nước. Mặc dù bể bơi có lực lượng làm công tác cứu hộ nhưng khi phát hiện được sự việc thì đã quá muộn. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bể bơi này đang ở “giờ cao điểm” với số lượng người rất đông. Trong khi đó, lực lượng được giao làm nhiệm vụ trông coi, quan sát, cứu hộ khi có sự cố xảy ra là rất ít với số lượng chỉ 2-3 người. Qua khảo sát, phần lớn các bể bơi tại các huyện hiện nay thiếu lực lượng làm công tác cứu hộ có đầy đủ kỹ năng, nghiệp vụ cứu đuối, sơ cấp cứu. Nếu có cũng chỉ là tạm thời và người chịu trách nhiệm công việc quan trọng này cũng chưa đạt chuẩn. Hơn nữa, việc khai thác các bể bơi, nhất là các bể bơi xã hội hóa cũng được thực hiện triệt để, dẫn đến tình trạng quá tải, số lượng người tới tập luyện vượt quá sức chứa của bể, trong khi đó chỉ có 1-2 người làm công tác cứu hộ. Thậm chí, nhiều bể bơi chỉ có người quản lý mà không có lực lượng cứu hộ. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra ngay tại các bể bơi những năm trước kia.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong khoảng 3 năm trở lại đây, năm nào cũng xảy ra một vài vụ tai nạn có người tử vong ngay tại bể bơi, trong đó chủ yếu là trẻ em. Nguyên nhân chính là các em chưa được người lớn trông coi, quản lý cẩn thận; lực lượng cứu hộ tại các bể bơi vừa thiếu, vừa yếu. Nhiều bể bơi chủ yếu tập trung khai thác mà chưa quan tâm đến việc bố trí lực lượng làm công tác cứu hộ, phòng chống tai nạn, nếu có cũng chỉ mang tính đối phó, người được giao nhiệm vụ thậm chí không có đầy đủ kỹ năng đảm nhiệm tốt công việc này. Các địa phương cũng chưa tổ chức được các lớp tập huấn kỹ năng cứu đuối, kỹ năng cứu hộ, bảo đảm an toàn, phòng tránh tai nạn cho người dân tại các bể bơi. Khi có các lớp tập huấn thì chủ các bể bơi cũng chưa tự giác cử người tham gia. Điều này dẫn đến tình trạng chủ quan tại các bể bơi do tư nhân đầu tư xây dựng và khai thác. Nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đuối nước ngay tại bể bơi là khá cao. Các bể bơi tại các khách sạn lớn cũng là địa điểm thu hút rất đông người dân. Mặc dù các bể đều có phân chia khu vực theo lứa tuổi, chiều cao, có biển thông báo độ sâu, tuy nhiên vào giờ cao điểm, nhất là cuối buổi chiều, số lượng người rất đông, có thể lên tới cả trăm. Song, các bể bơi nói trên nhìn chung vẫn còn thiếu người chuyên trách xử lý các sự cố, nhất là tai nạn và thiếu các trang thiết bị, dụng cụ cứu hộ. Khi xảy ra các sự cố nhất là liên quan đến sức khỏe của người dân trong quá trình tập bơi lại thiếu cán bộ y tế tại chỗ, thiếu các dụng cụ sơ cấp cứu ban đầu.

Thực trạng nêu trên là đáng quan tâm, tuy vậy, trên địa bàn tỉnh vẫn có các khu thể thao, bể bơi thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn cho người dân. Khu bể bơi mới của TP Thanh Hóa tại phường Đông Vệ là ví dụ điển hình. Mới đưa vào khai thác từ hè năm 2019, đến nay khu bể bơi này luôn thu hút một số lượng lớn người dân tới luyện tập. Để bảo đảm an toàn cho người dân, mỗi bể bơi cho dù đó là bể bơi dành cho trẻ em hay dành cho người lớn luôn có lực lượng chuyên làm công tác quản lý, xử lý các sự cố xảy ra ngay tại bể. Hơn nữa, đội ngũ các hướng dẫn viên, huấn luyện viên dạy bơi cũng là những người có chứng chỉ đạt chuẩn, được tham gia tập huấn kỹ năng bơi cứu đuối, cứu hộ, cứu nạn. Mặt khác, khu bể bơi cũng được trang bị các dụng cụ sơ cấp cứu, có tủ thuốc và cán bộ y tế thường trực để kịp thời xử lý những sự cố có thể xảy ra. Trên thực tế, trong quá trình khai thác, đã có không ít những sự cố liên quan đến sức khỏe của người tập bơi, tuy vậy, đều được xử lý kịp thời, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Bên cạnh đó, ban quản lý bể bơi bằng nhiều hình thức đã tuyên truyền tới người dân những kỹ năng phòng tránh các tai nạn đuối nước; không bán thêm vé khi bể bơi đã đủ sức chứa, hạn chế tối đa tình trạng quá tải. Các lớp dạy và học bơi được tổ chức đều được bổ sung nội dung truyền đạt các kỹ năng phòng chống đuối nước, dạy bơi cứu đuối. Cũng với tiêu chí “an toàn - sức khỏe”, bể bơi thuộc Khu liên hợp thể thao Sun Sport Complex tại TP Thanh Hóa với bể bơi đạt tiêu chuẩn Olympic lại thể hiện được tính chuyên nghiệp cao trong công tác quản lý, nhất là công tác bảo đảm an toàn luôn được đặt ở mức cao nhất. Lực lượng cứu hộ hùng hậu, được đào tạo đạt chuẩn, có đội ngũ cán bộ y tế thường trực, có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ cho công tác cứu hộ, xử lý các sự cố và chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu cho người dân trong quá trình luyện tập môn bơi.

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó trưởng Phòng Quản lý thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Luyện tập môn bơi đã trở thành xu thế khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Đây là môn vừa góp phần nâng cao thể chất, tầm vóc lại vừa giúp tránh được những tai nạn đuối nước. Điều đáng mừng là hiện nay số lượng các bể bơi đã tăng cao, nhất là tại các huyện, khu vực nông thôn, miền núi, vì vậy đã đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân. Điều này đòi hỏi, công tác bảo đảm an toàn tại các bể bơi phải được đặt lên hàng đầu, thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ nhất. Lực lượng làm công tác quản lý, cứu hộ, xử lý các sự cố luôn phải bảo đảm đủ số lượng, tỷ lệ với sức chứa của bể bơi. Mỗi bể cần có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ cứu hộ, sơ cấp cứu và quan trọng nhất là phải có cán bộ y tế tại chỗ. Để phòng tránh, ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý, khai thác các bể bơi, nhất là việc bảo đảm an toàn cho người dân. Nếu bể bơi nào không bảo đảm an toàn cho người dân thì sẽ không cho phép hoạt động. Bể bơi nào để xảy ra tai nạn nghiêm trọng cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Có như vậy, những tai nạn, sự cố đáng tiếc sẽ không xảy ra. Người dân được tập luyện, thỏa mãn đam mê bơi lội, được rèn luyện thể chất, sức khỏe một cách an toàn nhất.

Mạnh Cường