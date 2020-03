Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận 800 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sáng 31-3, các đơn vị: Tập đoàn Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa, Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa đã trao 800 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTTQ tỉnh, dự buổi lễ tiếp nhận.

Trong đó, Tập đoàn Công ty CP Xây lắp điện lực Thanh Hóa ủng hộ 200 triệu đồng, Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa ủng hộ 100 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo cho đơn vị cho biết, bằng tấm lòng, trách nhiệm của mình, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp luôn sát cánh, chia sẻ gánh nặng với Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt trong dịp này cùng chung tay phòng, chống dịch COVID-19 nhằm tiếp thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm vì cộng đồng của các đơn vị, góp thêm nguồn lực để tỉnh Thanh Hóa phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cam kết, số tiền tiếp nhận sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển trực tiếp đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để phân bổ sử dụng đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả. Trong đó, ưu tiên bố trí ủng hộ cho các bệnh viện, những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, lực lượng làm công tác phòng thủ tại biên giới, những khu vực đang phải cách ly, những trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao thư cảm ơn của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.

Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, đến 10h ngày 31-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận được 5 tỷ 971 triệu đồng từ 500 tập thể và cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID -19.

Phan Nga