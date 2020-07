Trường Đại học Hồng Đức nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh, sinh viên

Phối hợp kiểm tra, nắm tình hình sinh viên ngoại trú tại phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) năm học 2019-2020.

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của công tác học sinh, sinh viên (HSSV) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nhiều năm qua, Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức luôn quan tâm nâng cao hiệu quả công tác quản lý HSSV.

Những kết quả đạt được trong công tác này đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Lê Hồng Sinh, phó trưởng phòng công tác HSSV cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý HSSV, nhiệm vụ đầu tiên là làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền giúp HSSV hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong trường ĐH. Theo đó, hằng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch và thực hiện đầy đủ các nội dung, biện pháp giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV, như: Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu khóa học; tổ chức cho HSSV học tập và quán triệt nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy trong trường học; tổ chức các cuộc thi, hội thi, như “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”; thi “Tiểu phẩm phòng chống tệ nạn xã hội và tuyên truyền viên giỏi”... Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, như: Hội thi giọng hát hay sinh viên; sinh viên thanh lịch; hoa khôi sinh viên; các giải bóng đá, cầu lông, cờ vua... được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo HSSV tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong HSSV.

Cùng với hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý và xây dựng mô hình quản lý HSSV nội, ngoại trú, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trường học. Hiện, Trường ĐH Hồng Đức đang duy trì hiệu quả 2 mô hình liên kết: “Phường-Trường”, “Phường - Trường - Viện” nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn phường Đông Sơn và Đông Vệ. Thành lập và duy trì hoạt động mô hình “Đội sinh viên cờ đỏ”, “Tổ sinh viên tự quản về ANTT”. Ngoài ra, trong mỗi năm học, nhà trường đều phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương nơi sinh viên cư trú thực hiện các đợt kiểm tra nắm bắt tình hình sinh viên. Trong năm học 2019-2020, các phòng, ban chuyên môn của nhà trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan, công an các cấp, chính quyền địa phương tổ chức 2 đợt kiểm tra, nắm bắt tình hình sinh viên ngoại trú; tổ chức cho 100% sinh viên ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về ANTT, thực hiện tốt Luật Cư trú, đăng ký tạm trú với công an phường, xã đúng theo quy định. Cũng trong năm học này, nhà trường đã hướng dẫn, giới thiệu gần 600 sinh viên năm thứ nhất (tuyển sinh năm 2019) ở ngoại trú đăng ký tạm trú tại công an các phường, xã nơi tạm trú. Bên cạnh đó, các khoa, phòng, ban, đoàn thanh niên, hội sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp cũng phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong quản lý, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở HSSV thực hiện quy định trong học tập và rèn luyện, gần gũi nắm bắt kịp thời diễn biến bất thường về tình cảm, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của HSSV.

Từ những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ quản lý HSSV, những năm học qua, kết quả rèn luyện của HSSV có nhiều chuyển biến tích cực. Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2019-2020 cho thấy, trong số hơn 3.700 sinh viên, có 322 sinh viên đạt xuất sắc, 1.678 sinh viên đạt loại tốt, 1.430 sinh viên đạt loại khá; trật tự, kỷ cương nền nếp của nhà trường được giữ vững. Việc chấp hành nội quy, quy định của HSSV, trong đó có lưu HSSV Lào đã có những chuyển biến, không còn tình trạng tổ chức ăn uống về khuya, gây mất ANTT, an toàn giao thông; không có HSSV vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Kết quả này cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cả hệ thống tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là sự quan tâm của đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường. Đây cũng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường với chính quyền, công an các cấp và gia đình HSSV. Tuy nhiên, qua đánh giá, việc quản lý HSSV ngoại trú vẫn còn một số bất cập, như: Khai báo nơi ở ngoại trú của HSSV có lúc, có nơi chưa đầy đủ; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng HSSV chưa kịp thời; vẫn còn xảy ra tình trạng HSSV vi phạm nội quy, quy chế HSSV. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số khoa đào tạo có lúc chưa sâu sát, chậm so với kế hoạch, hiệu quả chưa cao... Điều này đòi hỏi nhà trường cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý HSSV; tăng cường giáo dục về tinh thần tự giác, tính chủ động cho sinh viên... để nâng cao hiệu quả công tác HSSV. Khi làm tốt công tác HSSV sẽ góp phần đào tạo HSSV thành những con người toàn diện, có đạo đức, có tri thức khoa học công nghệ, kiến thức văn hóa - xã hội, có kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, năng động và sáng tạo, có tính kỷ luật, có sức khỏe, đáp ứng cao yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

