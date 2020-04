Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn trao tặng máy rửa tay sát khuẩn cho các trường học

Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn vừa trao tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động và hàng nghìn khẩu trang cho 6 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Tĩnh Gia để phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh đi học trở lại.

Cụ thể, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn đã trao máy rửa tay sát khuẩn tự động do học sinh, sinh viên Khoa điện của nhà trường sáng chế tặng Trường THPT Tĩnh Gia 3; nhà trường cũng đã trao hơn 1.000 khẩu trang vải do giáo viên và học sinh, sinh viên của nhà trường tự cắt và may tặng 5 trường gồm: Trường THCS Hải Hòa, Trường THCS Nguyên Bình, Trường THCS Ninh Hải, trường THCS Hải Thanh và trường THCS Bình Minh (mỗi trường 200 khẩu trang).

Những hoạt động trên của Trường Cao đẳng Nghề Nghi Sơn là hoạt động thiết thực góp phần cùng chung tay với các cấp, các ngành, xã hội và các trường học đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Sỹ Thành