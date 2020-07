Triển khai xây dựng mô hình Khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn"

Chiều 10-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình Khu dân cư (KDC) “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Năm 2020, Ban Thường trực MTTQ tỉnh lựa chọn 8 KDC đã được công nhận KDC nông thôn mới (NTM), đăng ký xây dựng KDC NTM kiểu mẫu năm 2020 tại 8 huyện: Lang Chánh, Như Thanh, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc và Quảng Xương để triển khai xây dựng mô hình KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ làm công tác Mặt trận, lãnh đạo các xã và ban công tác Mặt trận các KDC được lựa chọn xây dựng mô hình KDC điểm “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng mô hình KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Mô hình KDC “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” được thành lập với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở KDC trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng NTM”, tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh trật tự được bảo đảm, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đặc thù của từng vùng, miền; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân góp phần xây dựng thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong 3 ngày (từ 10 đến 12-7), Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã tổ chức cho 8 KDC đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại tỉnh Hà Tĩnh.

Phan Nga