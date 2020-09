Trao tặng thiết bị học nghề cho Trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 23 - 9, Ban Vận động Quỹ “Bầu ơi” phối hợp với Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 20 máy may công nghiệp cho Trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa.

Quỹ “Bầu ơi” trao tặng thiết bị học nghề cho Trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa.

Đây là ngôi trường có nhiệm vụ đào tạo nghề cho các đối tượng khuyết tật, con gia đình chính sách, con mồ côi, con của người nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, trường được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyến sinh học THPT chương trình GDTX và đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa báo cáo tình hình hoạt động của nhà trường.

Từ năm 2009 đến nay trường đã đào tạo trên 4.600 học sinh là người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sau khi kết thúc các khóa học nhà trường giới thiệu, tạo việc làm cho học sinh có thu nhập ổn định.

Lãnh đạo Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Hiện trang thiết bị đào tạo nghề của nhà trường thiếu thốn, đặc biệt là thiết bị cho ngành may. Hơn 100 học sinh học nghề may nhưng chỉ có 30 máy may.

Việc Quỹ “Bầu ơi” hỗ trợ 20 máy may công nghiệp sẽ góp phần giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy nghề cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là món quà ý nghĩa, giúp cho người khuyết tật có điều kiện học nghề để cuộc sống ngày càng cải thiện hơn, tạo niềm tin và nghị lực vượt qua rào cản, hòa nhập cộng đồng.

Được biết, trong những năm qua Quỹ “Bầu ơi” đã có nhiều hoạt động thiết thực vì an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quỹ đã giúp đỡ nhiều địa phương, đơn vị có điều kiện kinh tế khó khăn, giúp hàng chục ngàn người là thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, người khuyết tật, người nghèo, trẻ em mồ côi về nhà ở, phương tiện sinh hoạt, đi lại, học bổng, tạo thêm niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo cho các em học sinh nghèo có một tương lai tốt đẹp hơn.

Tô Hà