Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Trần Mạnh Tùng, nguyên Phó trưởng Công an xã Xuân Lập

Sáng 3-3-2020, tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân đã tổ chức trọng thể lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Trần Mạnh Tùng, nguyên Phó trưởng Công an xã Xuân Lập.

Trước đó, ngày 18-3-2016, trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí Trần Mạnh Tùng, Phó trưởng Công an xã Xuân Lập đã bị đối tượng Mai Văn Sơn, trú tại thôn Vũ Thượng 2, xã Xuân Lập dùng dao đâm đẫn đến tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thọ Xuân và các ban ngành, đoàn thể địa phương đã đến hỗ trợ, chia buồn với gia đình đồng chí Trần Mạnh Tùng. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã đến thăm, động viên, tri ân sự hy sinh anh dũng của đồng chí Trần Mạnh Tùng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Gần 4 năm sau ngày đồng chí Tùng hy sinh, Công an tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân đã gửi hồ sơ đề nghị Bộ LĐ-TB và XH xét công nhận Liệt sỹ đối với đồng chí Trần Mạnh Tùng. Các cơ quan truyền thông báo chí đã có nhiều bài viết về tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Trần Mạnh Tùng. Ngày 3-2-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Bằng Tổ quốc ghi và công nhận Liệt sỹ cho đồng chí Trần Mạnh Tùng. Đây là sự quan tâm và ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh của đồng chí Tùng - người chiến sĩ Công an nhân dân hết lòng vì nước, vì dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã trao Bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình liệt sỹ Trần Mạnh Tùng, nguyên Phó trưởng Công an xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân.

Đỗ Duy Nhã