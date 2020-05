TP Thanh Hóa phát động toàn dân luyện tập môn bơi

Sáng 30-5, UBND TP Thanh Hóa tổ chức lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng chống đuối nước năm 2020 và giải bơi thiếu niên nhi đồng thành phố lần thứ nhất.

Đại diện các phường, xã và các em học sinh tham dự lễ chào cờ.

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Số trẻ em tử vong tăng cao vào dịp hè và mùa mưa lũ. Nguyên nhân đuối nước hầu hết là do các em không biết bơi và chưa có kỹ năng an toàn trong môi trường nước, nhận thức của cộng đồng về nguy cơ tai nạn đuối nước còn chưa cao, trong khi môi trường xung quanh tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Các đại biểu và các em học sinh tham dự lễ phát động.

Để giảm thiểu tình trạng đuối nước và nâng cao sức khỏe cộng đồng nói chung, trẻ em nói riêng, TP Thanh Hóa tổ chức lễ phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng chống đuối nước năm 2020. Thông qua lễ phát động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống đuối nước ở cả người lớn và trẻ em; tuyên truyền sâu rộng về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước; vận động toàn dân, đặc biệt là trẻ em tích cực tham gia học bơi để phòng, chống đuối nước và nâng cao sức khỏe, tầm vóc cho thế hệ trẻ thành phố.

Các em học sinh tham gia giải bơi ở cự ly 50m tự do nam.

Sau lễ phát động, đông đảo các em học sinh trên địa bàn TP Thanh Hóa đã tham gia giải bơi thiếu niên nhi đồng thành phố lần thứ nhất ở cự ly 25m ếch nam, nữ; 25m tự do nam, nữ; 50m ếch nam, nữ; 50m tự do nam, nữ.

Tố Phương