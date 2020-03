TP Thanh Hóa: Nhiều đền, chùa tạm dừng hoạt động dâng hương, đi lễ nhưng vẫn còn một số điểm chưa chấp hành nghiêm túc

Ngày 24-3 (tức ngày mồng 1 tháng Ba năm Canh Tý), phần lớn các đền, chùa trên địa bàn TP Thanh Hóa đã đóng cửa, ra thông báo tạm dừng đón khách về dâng hương, tham quan, vãn cảnh (từ ngày 13-3) để tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên còn một số điểm di tích vẫn mở cửa đón người dân đi lễ.

Phía bên ngoài Chùa Thanh Hà vẫn sôi động với các hoạt động mua bán đồ lễ, vàng mã, trông giữ xe phục vụ người dân đi lễ. (ảnh chụp tối 24-3)

Ghi nhận tại chùa Tăng Phúc (phường Đông Cương), ngay từ buổi sáng ngày 24-3, Ban trị sự chùa đã đóng cửa, đồng thời đặt 2 bảng thông báo tạm dừng đón khách về dâng hương vãn cảnh chùa và những nội quy ra vào chùa nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Trên thực tế, thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND TP Thanh Hóa về việc dừng tất cả các hoạt động lễ hội, đón khách về dâng hương, vãn cảnh 2 tấm biển thông báo nói trên đã được Chùa Tăng Phúc đặt từ ngày 13-3.

Chùa Tăng Phúc (phường Đông Cương) đã đóng cửa, tạm dừng đón khách tới dâng hương, đi lễ, tham quan từ 13-3, có thông báo cụ thể.

Tuy vậy, vẫn xảy ra tình trạng một số người dân thiếu ý thức, cố tình tới chùa, đem theo đồ lễ với mong muốn vào chùa đi lễ, thậm chí có một số trường hợp tìm cách trèo tường, rồi gây sức ép yêu cầu nhà chùa mở cửa để vào dâng hương, đi lễ. Ban trị sự chùa Tăng Phúc đã thông báo và phối hợp với chính quyền, lực lượng Công an phường Đông Cương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, ngăn không cho người dân tự tiện vào chùa, tránh tập trung đông người, tự làm lễ ở cổng và phía ngoài chùa. Cho đến cuối giờ chiều 24-3, tình hình an ninh trật tự tại khu vực Chùa Tăng Phúc đã được bảo đảm.

Ban quản lý Chùa Tăng Phúc phối hợp với chính quyền và công an phường Đông Cương bảo đảm an ninh trật tự.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 44 đền, chùa. Dạo qua một số đền, chùa trên địa bàn TP Thanh Hóa thì hầu hết đều đã đóng cửa và treo bảng thông báo tạm dừng các hoạt động dâng hương, đi lễ, tham quan, vãn cảnh. Việc tạm dừng đón khách tham quan và các hoạt động văn hóa tại các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh để tránh tập trung đông người là rất cần thiết trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Ban quản lý các đền, chùa cũng đã tuyên truyền, giải thích và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho nhân dân và du khách biết, để thực hiện nghiêm túc. Việc buôn bán vàng mã, đồ lễ tại các đền, chùa cũng đã giảm hẳn.

Hầu hết các đền, chùa trên địa bàn TP Thanh Hóa đều ra thông báo tạm dừng đón khách về dâng hương, tham quan vãn cảnh.

Mặc dù vậy, tại Chùa Thanh Hà (phường Trường Thi), vẫn có rất đông người dân tới dâng hương, đi lễ đầu tháng. Điều đáng nói là nhà chùa vẫn mở cửa để người dân tới dâng hương, đi lễ. Đến 20h30 ngày 24-3, số lượng người dân đổ về Chùa Thanh Hà để đi lễ vẫn khá đông. Phía ngoài chùa, nhiều hộ dân vẫn tranh thủ bán vàng mã, hương hoa, đồ lễ, cũng như làm dịch vụ trông giữ xe. Các bãi trông giữ xe vẫn có hàng chục các loại xe máy, xe máy điện… của người tới đi lễ. Nhiều người dân tới dâng hương, đi lễ vẫn không đeo khẩu trang, mặc dù việc ra vào chùa diễn ra khá tấp nập, đông người.

Đến tối 24-3, Chùa Thanh Hà vẫn mở cửa đón khách tới dâng hương, đi lễ, nhiều người không đeo khẩu trang.

Ban quản lý chùa đã bố trí người yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi vào chùa, rửa tay bằng nước sát khuẩn, tuy vậy lượng người tới chùa đi lễ từ sáng đến tối muộn ngày 24-3 là khá đông đã không khỏi dấy lên nhiều lo ngại trong khi dịch COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp hiện nay.

Hoạt động buôn bán vàng mã, đồ lễ phía trước Chùa Thanh Hà vẫn diễn ra như ngày thường.

Chùa Thanh Hà là một trong những ngôi chùa luôn thu hút số lượng người đông nhất của TP Thanh Hóa tới dâng hương, đi lễ vào các ngày mồng một, ngày rằm hàng tháng, cũng như lễ tết. Thiết nghĩ, ban quản lý chùa nên thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, của TP Thanh Hóa về việc dừng tất cả các hoạt động lễ hội, dâng hương, tham quan, vãn cảnh tại các đền, chùa, các điểm di tích, khu du lịch để tập trung cao nhất cho công tác phòng dịch. Chùa Thanh Hà cũng nên ra thông báo tạm dừng các hoạt động dâng hương, đi lễ để người dân được biết, giảm tối đa việc tập trung đông người.

Người dẫn vẫn tới chùa Thanh Hà dâng hương, đi lễ khá đông bất chấp tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp hiện nay.

Cơ quan chức năng của TP Thanh Hóa cần tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, của TP Thanh Hóa, nếu xảy ra sai phạm, cần có biện pháp xử lý nghiêm. Người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa cũng nên tự nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân, tránh tập trung đông người, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh ta hiện nay.

Mạnh Cường