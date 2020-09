TP Thanh Hóa: Không tổ chức diễu hành, rước đèn trên các tuyến phố dịp Tết Trung thu

UBND TP Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Trung thu năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Đảng ủy các phường, xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức cho nhân dân vui Tết Trung thu phải đảm bảo chất lượng về nội dung và hình thức, đáp ứng mọi yêu cầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Các hoạt động phải chứa đựng nét văn hóa cổ truyền, đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện màu sắc văn hóa truyền thống của thành phố. 100% UBND các phường xã trên địa bàn thành phố hướng dẫn các thôn, tổ dân phố tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và thực sự có ý nghĩa, văn minh, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tổ chức vui trung thu cho các cháu thiếu nhi tại các nhà văn hóa hoặc một điểm tập trung trên địa bàn phường, xã. Không diễu hành các loại đèn ông sao, đèn kéo quân, các mô hình con giống… trên các đường, phố làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền theo chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”. Tổ chức trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi của thành phố. Kêu gọi việc thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em...

Tăng cường công tác thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động kinh doanh các văn hóa phẩm, đồ chơi có tính phản giáo dục, độc hại ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em.

Yêu cầu lực lượng công an kiểm tra, hướng dẫn, cắm chốt, phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các phố, thôn, các tổ chức có hoạt động diễu hành, vận chuyển đèn và mô hình các con giống trên đường...

Thu Hà