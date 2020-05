TP Sầm Sơn nâng cao chất lượng công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND, ngày 25-7-2019 của UBND tỉnh về công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ, TP Sầm Sơn đã phối hợp với đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc các nội dung, yêu cầu đặt ra trong công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố và đạt nhiều kết quả tích cực.

Kiểm tra kết quả lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của phường Quảng Tiến.

Trên cơ sở Kế hoạch số 167, UBND TP Sầm Sơn đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đồng thời, quán triệt nhiệm vụ đến từng ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố; phổ biến, tuyên truyền cho người dân về chủ trương, kế hoạch kiểm kê đất đai; rà soát, tổng hợp các trường hợp biến động về đất đai đã thực hiện xong thủ tục hành chính trong kỳ kiểm kê đất đai thuộc thẩm quyền của UBND thành phố chuyển cho UBND các xã, phường để thực hiện kiểm kê đất đai... Là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao cùng quá trình đô thị hóa nhanh, nhiều dự án đầu tư; diện tích đất thu hồi nhiều, trong đó các dự án cũng điều chỉnh mục đích sử dụng đất nên việc cập nhật chỉnh lý biến động lên bản đồ địa chính gặp khó khăn, bất cập ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố đã tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị tư vấn và UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng. Đến nay, công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của TP Sầm Sơn đã hoàn thành, UBND thành phố đang phối hợp với Sở TN&MT, đơn vị tư vấn tiến hành nghiệm thu sản phẩm kiểm kê trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo kết quả kiểm kê bằng phương pháp điều tra, khoanh vẽ từ hồ sơ địa chính và các hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai, hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án, hồ sơ thanh tra, kiểm tra sử dụng đất đã thực hiện ở các cấp trong kỳ, kết hợp với điều tra thực địa... tổng diện tích tự nhiên của TP Sầm Sơn là 4.494,2 ha, với 12.697 khoanh đất. Trong đó, đất nông nghiệp là 1.828,6 ha, chiếm 40,7%; đất phi nông nghiệp 2.630,7 ha, chiếm 58,5%; đất chưa sử dụng 34,9 ha, chiếm 0,8%. Diện tích tự nhiên theo đơn vị hành chính có sự chênh lệch không lớn giữa các xã, phường. Qua kiểm kê cũng cho thấy, diện tích đất nông nghiệp của TP Sầm Sơn hiện tại giảm so với năm 2014 là 298,7 ha, đất phi nông nghiệp tăng 349,9 ha, đất chưa sử dụng giảm 52,55 ha. Nguyên nhân giảm diện tích đất chưa sử dụng là do xây dựng công trình đường Duyên Hải, khu đô thị sinh thái biển Đông Á, sân golf FLC và do bãi cát tắm dọc đường Hồ Xuân Hương chuyển sang mã loại đất khu vui chơi, giải trí công cộng. Đối với đất nông nghiệp, giảm do thu hồi, chuyển mục đích để thực hiện các dự án giao thông mới và các khu đô thị, khu tái định cư, đường Duyên Hải, đường Ba Voi (TP Thanh Hóa) đi TP Sầm Sơn, đường Nguyễn Du mở rộng; khu tái định cư...

Căn cứ kết quả kiểm kê tại 11 đơn vị hành chính cấp xã, phường trực thuộc, đơn vị chức năng cũng đã xây dựng hoàn chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thành phố bảo đảm các tiêu chí, theo đúng quy phạm về thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư 27/TT-BTNMT, ngày 14-12-2018 của Bộ TN&MT và các văn bản hướng dẫn bổ sung. Bản đồ thể hiện chính xác vị trí, loại đất, ranh giới, hình thể và diện tích từng lô mà xã, phường và Nhân dân đang sử dụng đến thời điểm 31-12-2019. Ranh giới giữa các loại đất được thể hiện đầy đủ, chính xác phù hợp với thực địa và hiện trạng sử dụng đất. Đường địa giới cấp thành phố giáp ranh với các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa và TP Thanh Hóa được xác định theo đúng ranh giới quản lý trên hiện trạng theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2014 đã được phê duyệt. Đường địa giới cấp xã, phường trong thành phố được xác định theo kết quả đường địa giới của các xã, phường thực hiện kiểm kê năm 2014 được duyệt.

Theo ông Trịnh Thanh Liêm, Phó trưởng Phòng TN&MT TP Sầm Sơn, kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng năm 2019 đã phục vụ đắc lực trong việc theo dõi, giám sát, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất của TP Sầm Sơn theo quy định của Luật Đất đai trong 5 năm qua. Đây cũng là cơ sở, căn cứ để đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Bài và ảnh: Phong Sắc