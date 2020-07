Tổng kết thí điểm thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm cấp huyện, xã

Ngày 23-7, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh hội nghị.

Tháng 7 - 2019, tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 6 huyện, thị, thành phố và 30 xã, phường, thị trấn. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị được giao thí điểm thực hiện các nội dung theo Quyết định số 47 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó triển khai đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cho người được giao nhiệm vụ thanh tra.

Qua một năm triển khai thí điểm, đến nay các địa phương đã tổ chức được 49 đoàn thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, tiến hành thanh tra tại 542 cơ sở, có 112 cơ sở vi phạm bị xử lý, tổng số tiền xử phạt là 428 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và kiến nghị, đề xuất thực hiện trong thời gian tới. Trong đó đề nghị Bộ y tế tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Thanh Hóa mở rộng triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở cấp huyện trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định trang phục thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến cấp huyện theo hướng đồng bộ; bố trí nguồn kinh phí hoặc ban hành cơ chế chính sách phù hợp quy định của pháp luật để các đơn vị cấp tỉnh, huyện căn cứ bố trí nguồn kinh phí phục vụ việc thí điểm tranh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Tô Hà