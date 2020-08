Tổng kết Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020

Sáng 10-8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu IV) tổ chức hội nghị tổng kết Dự án 174 về “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng” huyện Mường Lát đợt 5, giai đoạn 2018- 2020, gọi tắt là Dự án 174.

Các đội viên TTTTN tham gia xây dựng nông thôn mới.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu IV, Trưởng Ban quản lý Dự án 174, Quân khu IV; huyện Mường Lát; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 và các đội viên TTTTN.

Thực hiện Quyết định 174 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường TTTTN đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2010-2020”, Thông tư 92 về tổ chức, quản lý, điều hành thực hiện Dự án “Tăng cường TTTTN đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020” của Bộ Quốc phòng và các hướng dẫn của Quân khu IV về thực hiện Dự án “Tăng cường TTTTN đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng” huyện Mường Lát đợt 5, giai đoạn 2018-2020, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã tuyển chọn được 24 đội viên TTTTN.

TTTTN giúp người dân vùng dự án dựng lại nhà ở sau lũ.

Qua 2 năm thực hiện dự án, các TTTTN đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không di cư tự do. Tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo, như phối hợp với cán bộ, nhân viên của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 xây dựng thành công mô hình vườn, ao, chuồng, rừng; chăn nuôi gà, vịt siêu đẻ; chăn nuôi lợn bản địa; trồng nấm sò lạnh; trồng bí cao sản, mướp đắng; thí điểm làm phân vi sinh; tham gia nuôi cá rốc, cá trắm ốc; thâm canh lúa nước; trồng mận tam hoa, chuối ngự, ổi .... Nhìn chung, các mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, dễ phổ biến nhân rộng cho bà con trong khu vực dự án và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

TTTTN giúp người dân thu hoạch lúa nước.

Các TTTTN cũng đã tích cực vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội. Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, từng bước bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan. Cùng với nhân dân tu sửa đường liên thôn, liên bản, xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh. Hướng dẫn nhân dân chăm sóc bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước. Vận động thanh niên, giáo viên nhà trường cùng tham gia tu sửa đường liên bản, nâng cấp điểm trường mầm non, nhà văn hóa ở các bản thuộc các xã trong vùng dự án. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Trong 2 năm qua, đã có 14 TTTTN được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 5 đội viên trí thức trẻ được tuyển dụng vào các cơ quan, đoàn thể ở các huyện trong tỉnh.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu IV, Trưởng Ban quản lý Dự án 174 Quân khu IV trao huy hiệu và tặng giấy chứng nhận của Bộ Quốc phòng cho các đội viên TTTTN đợt 5, giai đoạn 2018 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Hà Tân Tiến biểu dương những thành quả và sự cố gắng của các TTTTN đợt 5 trong thời gian làm việc tại cơ sở; đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, Quân Khu sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương phê duyện dự án mới thay thế Dự án 174. Nếu được Chính phủ phê duyện thì Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 cần huy động sức mạnh và đổi mới mô hình hoạt động của đội TTTTN; đổi mới cách quản lý và xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, huy động nguồn lực, bố trí kinh phí cho trí thức trẻ thực hiện dự án, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 trao giấy khen cho 8 đội viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Dự án 174 đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Tân Tiến trao huy hiệu và tặng giấy chứng nhận của Bộ Quốc phòng cho các đội viên TTTTN đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020. Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 trao giấy khen cho 8 đội viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Dự án 174 đợt 5, giai đoạn 2018 - 2020.

Tuấn Bình