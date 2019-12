Tình quân dân nơi vùng cao Mường Lát

Đã từ lâu, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện Mường Lát đã in sâu trong tâm trí bao thế hệ người dân nơi biên giới. Các anh đã gắn liền với những công trình, dự án, lớp học, những con đường nối liền bản, làng xa xôi. Từ bàn tay chiến sĩ, nhiều ngôi nhà mái lá tranh tre đang dần được thay thế bằng mái ngói đỏ tươi, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc; an ninh chính trị luôn bảo đảm, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi... Những việc làm thấm đẫm tình người ấy sẽ mãi là hình ảnh đẹp được đồng bào các dân tộc vùng cao ghi nhận, tô thắm tình quân dân.

Lực lượng vũ trang huyện Mường Lát giúp người dân bản Poọng, xã Tam Chung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Có đi mới cảm nhận hết tình quân dân như cá với nước trên mảnh đất “địa đầu” phía Tây của tỉnh. Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn tích cực đi đầu trong công tác an sinh xã hội, hết lòng giúp đỡ, chăm lo đời sống của nhân dân. Các đơn vị đã tiến hành đưa cán bộ biên phòng về tăng cường ở các xã, triển khai mô hình “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, xây dựng các đề án phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh... Trong đó, phải kể đến những mô hình chuyển đổi trồng lúa nương sang lúa nước của Đồn Biên phòng Trung Lý đã tạo nên dấu ấn đặc biệt đối với đồng bào Mông ở các bản Khằm 1, Khằm 2, Khằm 3. Đến nay, bà con nơi đây đã trồng được gần 60 ha lúa nước, năng suất lúa cao gần gấp 3 lần so với trồng lúa nương, góp phần hướng dẫn bà con thay đổi tập quán canh tác, xóa đói, giảm nghèo bền vững...

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ là đội quân tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình quân dân còn được thể hiện đậm nét khi xảy ra thiên tai, hoạn nạn, bộ đội luôn là lực lượng kề vai sát cánh với dân, vì tính mạng và tài sản của dân, không quản khó khăn, hy sinh, gian khổ sẵn sàng xả thân để cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ nhân dân. Đó là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mường Lát vượt lũ cứu giúp người dân bản Poọng, xã Tam Chung khi cơn đại hồng thủy tràn qua vào những ngày cuối tháng 8-2018. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ được bộ đội phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ đưa về trụ sở ban CHQS huyện an toàn. Bộ đội còn nhường cơm, sẻ áo, không để người dân phải thiếu đói. Ban CHQS huyện còn phối hợp với địa phương lo từng bữa ăn, giấc ngủ trong suốt 12 ngày đêm khi người dân tránh trú tại đơn vị. Khi lũ đi qua, Ban CHQS huyện Mường Lát lại dồn sức phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5, bộ đội biên phòng, công an... giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Khi các hộ dân trở về bản, ban CHQS huyện còn hỗ trợ vật dụng sinh hoạt, huy động trên 1.500 ngày công giúp nhân dân dựng lại nhà, di dời nhà cũ đến nơi tái định cư. Không chỉ sát cánh cùng nhân dân khi thiên tai, hoạn nạn, Ban CHQS huyện Mường Lát mỗi năm nhận đỡ đầu một bản xây dựng nông thôn mới. Với chủ trương này, đơn vị đã góp phần giúp nhiều bản về đích nông thôn mới, như: Bản Piềng Mòn, xã Tén Tằn, bản Ón, xã Tam Chung, bản Ngố, xã Mường Chanh...

Có thể khẳng định rằng, còn rất nhiều, rất nhiều hình ảnh thân thương, thắm đượm nghĩa tình quân dân của người chiến sĩ quân đội, công an sẵn sàng lao vào hiểm nguy, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ đã khiến người dân được an ủi, vơi bớt nỗi đau. Đó là hình ảnh chiến sĩ cõng cụ già, em nhỏ vượt qua dòng nước lũ đến nơi an toàn, đó là hình ảnh hàng chục cán bộ, chiến sĩ dùng sức người bới đất, lật đá để tìm kiếm các nạn nhân mất tích; cảnh dầm mưa, ngâm mình dưới nước để giúp dân hộ đê... Tất cả hình ảnh ấy như minh chứng cho nghĩa cử cao đẹp, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ công an nhân dân sẽ sống mãi trong lòng dân.

Bài và ảnh: Gia Bảo