Tiếp tục thực hiện tốt lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Ngày 16-7, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và trưởng, phó phòng LĐTBXH cấp huyện.

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Bộ LĐTBXH đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; kiến nghị nhiều biện pháp về lao động, việc làm để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động. Đặc biệt, bộ đã đề xuất ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê về lĩnh vực việc làm, ước 6 tháng đầu năm cả nước tạo việc làm cho trên 574 nghìn người, đạt 35,7% kế hoạch, bằng 73,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, tạo việc làm trong nước cho 540 nghìn người, bằng 76,1% cùng kỳ; đưa trên 34 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài, bằng 51% cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,82%; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 62,4%. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ước tuyển sinh 6 tháng đầu năm khoảng 776,2 nghìn người, đạt 34,3% kế hoạch.

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, ngành tập trung triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP bảo đảm công khai, minh bạch, thận trọng, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn trục lợi chính sách. Tính đến ngày 13-7-2020, đã thực hiện giải ngân 11.593,816 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 11.539.858 người và 9.425 hộ kinh doanh. Các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” được đẩy mạnh. Rà soát, tổng hợp tình hình giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng tại các địa phương. Đã thực hiện chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng cho trên 3 triệu đối tượng bảo trợ xã hộivới tổng kinh phí trên 17 nghìn tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm xuống còn 3,75%, giảm 1,48% so với cuối năm 2018, riêng các huyện nghèo giảm 5,78% so với cuối năm 2018. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại biểu các đơn vị, sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố đã thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Với những tín hiệu tương đối tích cực từ nền kinh tế, dự báo thị trường lao động sẽ sôi động trở lại nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, trừ một số chỉ tiêu trong lĩnh vực lao động - việc làm bị ảnh hưởng nhiều của đại dịch COVID-19 nên đạt thấp so với cùng kỳ, các chỉ tiêu khác của ngành 6 tháng đầu năm đạt ở mức khá, có khả năng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cả năm đã đề ra. "Về cơ bản chúng ta đã đạt được mục tiêu. Quan trọng hơn, dư luận xã hội đồng tình, niềm tin của người dân với Đảng và Nhà nước tăng cao thông qua chính sách hợp lòng dân, có tình và có lý” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, song song với việc ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý ngành LĐTBXH cần chú trọng công tác xây dựng thể chế, hoạch định các chương trình, mục tiêu và sẽ có những điều chỉnh về Nghị quyết 42/2020/NQ-CP và NĐ 15/2020/GĐ-TTg theo hướng thêm đối tượng nhưng không để nguồn kinh phí vượt mức. Trước mắt cần làm tốt công tác tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh – liệt sĩ; khắc phục tình trạng bia mô liệt sĩ vô danh; tiếp tục thực hiện gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng đạt hiệu quả...

Kết thúc hội nghị trực tuyến, đồng chí Trịnh Ngọc Dũng, Giám đốc Sở LĐTBXH yêu cầu trưởng các phòng nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở, trưởng phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố bám sát kết luận của giám đốc sở tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020.

Mai Phương