Tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 1-7, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thôn (ATGT) Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2020.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại hội nghị

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, 6 tháng năm 2020, tình hình trật tự ATGT trên toàn quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm sâu nhất trong nhiều năm qua cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, đặc biệt số người chết do tai nạn giao thông giảm 14,91%, mức sâu nhất trong 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn ở mức cao, với 86.114 trường vi phạm bị phát hiện, xử phạt. Tai nạn giao thông do xe đầu kéo, xe chở container gây ra và tai nạn trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải lại tăng cao đột biến; ùn tắc giao thông có xu hướng tăng so với cùng kỳ…

Đối với tỉnh Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2020, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đã tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, nên tai nạn giao thông và va chạm giao thông được kiềm chế và giảm sâu so với cùng kỳ. Trong 6 tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 234 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm chết 75 người, bị thương 202 người, giảm 40 vụ so với cùng kỳ, giảm 14,6%; ùn tắc giao thông không xảy ra, riêng tai nạn giao thông đường sắt giảm hơn 60% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc đảm bảo trật tự ATGT; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, nhắc nhở các địa phương có số vụ tai nạn giao thông tăng. Đồng chí yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kế hoạch năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn giao thông, số người chết, nhất là tai nạn giao thông đối với xe khách, tàu hỏa; chú ý kiểm soát, kiềm chế tai nạn do xe đầu kéo, xe chở container. Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải hành khách và kiểm soát tải trọng phương tiện trên đường bộ và đường thủy nội địa. Tiến hành tổng kiểm tra chất ma túy, chất kích thích đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn toàn quốc; tập trung kiểm tra, xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT…

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo sau hội nghị

Sau hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của sở, ban, ngành địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT theo từng chủ đề cụ thể, sự vụ. Giao Sở Giao thông và Vận tải xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền để các đơn vị tuyên truyền, truyền thông trên địa bàn tỉnh bám, nắm, thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong Qúy III, Sở Giao thông và Vận tải thực hiện kiểm tra tại một số huyện về công tác bảo đảm trận tự hành lang ATGT. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe cần đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng lộ trình. Đề nghị Sở Giao thông và Vận tải báo cáo với UBND tỉnh về chất lượng đăng kiểm trước ngày 15-8; tăng cường chấp hành quy định đối với các doanh nghiệp vận tải…

Hương Thơm