Thông tin “ép” người dân không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 được lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt

Chiều 13-5, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa gồm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã có buổi làm việc với UBND các xã Xuân Lập, Xuân Phong huyện Thọ Xuân về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tại buổi làm việc với chính quyền và nhân dân xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân.

Tham dự buổi làm việc, có bí thư chi bộ các thôn và bà con nhân dân 2 xã Xuân Lập, Xuân Phong.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh đã tập trung làm rõ các nội dung về công tác thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19; số đối tượng tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ; công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân; tại sao có mẫu đơn được soạn sẵn; các thông tinngười dân bị “ép” không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 được lan truyền trên mạng xã hội....

Đoàn công tác làm việc với chính quyền và nhân dân xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân.

Tại xã Xuân Lập, theo báo cáo của UBND xã, sau khi rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng, xã Xuân Lập có tổng đối tượng được cấp là 3.425 người, đã cấp 2.822 người (đạt 82,3% kế hoạch); kinh phí hỗ trợ đã cấp cho các đối tượng là 2.739.750.000 đồng. Có 591 đối tượng tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ (tương đương 443.250.000 đồng).

Xã Xuân Phong có 1.932 đối tượng được cấp, đến nay đã cấp cho 811 người; số người viết đơn không nhận là 1121 người, chủ yếu là hộ cận nghèo (tương đương 840.750.000 đồng).

Hộ dân xã Xuân Lập phát biểu ý kiến bác bỏ thông tin bị chính quyền “ép” không nhận hỗ trợ trên không gian mạng

Đối với nội dung về 591 người ở xã Xuân Lập và l.121 người ở xã Xuân Phong viết đơn tự nguyện từ chối nhận hỗ trợ do dịch COVID-19, lãnh đạo các xã Xuân Lập, Xuân Phong đã làm rõ nguyên nhân các đối tượng không nhận là do người dân tự nguyện. Hoàn toàn không có sự ép buộc hay tuyên truyền, vận động từ phía chính quyền xã hay các thôn. Về nội dung tại sao có mẫu đơn được soạn sẵn, lãnh đạo các xã cho biết do một số người dân không biết viết đơn nên người dân đã đề nghị cán bộ xã soạn sẵn mẫu cụ thể cho người dân.

Đối với thông tinngười dân bị “ép” không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 được lan truyền trên mạng xã hội gần đây, đông đảo người dân các xã Xuân Lập, Xuân Phong, cho biết: Đây đều là các thông tin sai lệch, bịa đặt, không chính xác. Việc người dân không nhận tiền hỗ trợ trong đại dịch COVID-19 là do từ phía người dân tự nguyện, do nhận thấy vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh trong xã hội còn khó khăn, vất vả hơn mình nên muốn nhường lại phần của mình cho họ, đặc biệt những cán bộ, chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch. Qua đó, góp phần đóng góp, chia sẻ, chung tay cùng cả nước ủng hộ, đẩy lùi dịch COVID-19.

Kết luận tại các buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn các xã. Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền đã tạo sự lan toả, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện và giám sát việc thực hiện rà soát, công khai, chi trả chế độ cho các đối tượng. Đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao và biểu dương tinh thần sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng của người dân địa phương. Đoàn công tác tỉnh mong rằng trong thời gian tới cán bộ, lãnh đạo các xã tiếp tục rà soát các đối tượng còn lại như lao động tự do, lao động tạm hoãn, tạm dừng hợp đồng… để tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo sâu sát, đề cao trách nhiệm, nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân để thực hiện công tác chi trả đạt hiệu quả, đúng đối tượng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách để trục lợi.

Lê Phượng