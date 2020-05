Thọ Xuân: Chi trả hỗ trợ các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ

Từ ngày 8-5, huyện Thọ Xuân đã thực hiện chi trả hỗ trợ người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Thực hiện NQ số 42 ngày 9-4-2020 của Chính Phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; QĐ số 15 ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND huyện Thọ Xuân đã xây dựng Kế hoạch và thành lập 3 tổ công tác do 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác; các thôn, xóm, khu dân cư thành lập các tổ rà soát.

Từ ngày 1-5 đến ngày 3-5, các xã, thị trấn đã công khai danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ, gồm: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên hệ thống truyền thanh của địa phương và tại các nhà văn hóa thôn, khu phố; ngày 4 và 5-5, Phòng Lao động TBXH huyện thẩm định và tổng hợp danh sách các nhóm đối tượng được hỗ trợ. Tiếp đó, huyện đã phê duyệt quyết định đối tượng được hưởng và kinh phí hỗ trợ.

Theo đó, toàn huyện có 46.545 đối tượng thuộc 4 nhóm là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ với số tiền 48 tỷ 288 triệu đồng. Từ ngày 8 - 5, Phòng Lao động TBXH huyện phối hợp với Bưu điện Thọ Xuân và các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện chi trả hỗ trợ theo quy định, phấn đấu đến ngày 10-5 sẽ hoàn thành việc chi trả cho các đối tượng. Đối với những trường hợp có đơn không nhận hỗ trợ, huyện sẽ tổng hợp danh sách thực hiện các bước theo quy định để trả lại ngân sách nhà nước.

Đỗ Duy Nhã