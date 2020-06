Thiết bị tiết kiệm điện “lên ngôi” mùa nắng nóng

Người tiêu dùng tìm hiểu về các sản phẩm tiết kiệm điện tại Siêu thị Điện máy HC, TP Thanh Hóa.

Thời tiết càng nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, do giá điện được tính theo bậc thang, nên người sử dụng điện đều tính toán đến chi phí trong quá trình sử dụng.

Do đó, cùng với giải pháp tắt các thiết bị điện không cần thiết, nhiều hộ dân lựa chọn đưa các thiết bị có chức năng tiết kiệm điện vào sử dụng để giảm tiêu hao nguồn điện, từ đó tiết kiệm chi phí.

Khảo sát tại một số cửa hàng, siêu thị điện máy trên địa bàn TP Thanh Hóa, cho thấy có đến 85% lượng hàng là sản phẩm tiết kiệm điện. Một trong những mặt hàng đang được quan tâm và có sức tiêu thụ lớn nhất hiện nay là điều hòa nhiệt độ, quạt điều hòa, các dòng quạt cây điều khiển, quạt treo tường... Phần lớn các sản phẩm mới được các hãng sản xuất tung ra thị trường đều thuộc dòng tiết kiệm điện năng. Một chủ cửa hàng điện máy tại đường Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa, cho biết: Sản phẩm đang được khách hàng quan tâm sử dụng hiện nay là máy điều hòa nhiệt độ, mà dòng máy được đại đa số khách hàng lựa chọn là dòng máy điều hòa ứng dụng công nghệ Inverter (tiết kiệm điện). Bởi, dòng máy này có khả năng tiết kiệm điện từ 20-50% lượng tiêu thụ so với dòng máy điều hòa thông thường. Do có mức tiết kiệm điện lớn, nên mặc dù có giá cao hơn 30% so với các sản phẩm máy điều hòa thông thường, nhưng dòng máy ứng dụng công nghệ Inverter vẫn đang được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Từ đầu mùa nắng nóng đến nay, có tới 90% sản phẩm được cửa hàng xuất bán là dòng thiết bị điện có ứng dụng công nghệ Inverter.

Chị Nông Thị Giáp, phường An Hưng, TP Thanh Hóa, chia sẻ: Do giá mua điện đang được tính theo bậc thang, nên gia đình chọn mua sản phẩm có tính năng tiết kiệm để giảm bớt tiền điện hàng tháng. Việc mua một chiếc máy điều hòa không khó, nhưng chi phí sử dụng hàng tháng đối với thiết bị điện này lại là vấn đề cần suy nghĩ và lưu tâm. Vì thế, vì lợi ích lâu dài, gia đình chị đã quyết định lựa chọn loại điều hòa có ứng dụng công nghệ Inverter và dán nhãn năng lượng tiết kiệm điện để đưa vào lắp đặt sử dụng.

Là người có thâm niên sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, ông Nguyễn Văn Mạnh, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, cho biết: Gia đình ông trước đây sử dụng các thiết bị thông thường, không có tính năng tiết kiệm điện. Những năm gần đây, thị trường điện máy tung ra nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ Inverter. Bắt nhịp xu thế này, gia đình ông đã dần chuyển sang sử dụng các thiết bị điện có ứng dụng công nghệ Inverter. Tuy số tiền đầu tư ban đầu có cao hơn những sản phẩm thông thường, song các thiết bị đời mới cho nhiều tính năng vượt trội hơn hẳn, nhất là chi phí điện trong gia đình giảm khoảng 30% so với sử dụng các thiết bị điện thông thường.

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh: Các sản phẩm điện tử, điện lạnh đang được bày bán trên thị trường hiện nay phần lớn tiết kiệm điện. Đây là công nghệ dùng loại mạch đổi điện có thể điều chỉnh các thông số điện, nên có khả năng tiết kiệm điện khá cao. Hiện nay, Nhà nước đã có quy định về việc dán nhãn năng lượng, trên nhãn có ghi cụ thể lượng điện năng tiêu thụ mỗi năm và xuất xứ của sản phẩm. Vì vậy, người tiêu dùng nên tìm hiểu và kiểm tra cẩn thận các thông tin trước khi mua. Khi mua, nên căn cứ vào số lượng sao trên nhãn sản phẩm để mua hàng, các sản phẩm được đánh giá từ 1 đến 5 sao và càng nhiều sao, chất lượng sản phẩm, khả năng tiết kiệm năng lượng càng lớn. Đây chính là cơ sở, nhận diện bên ngoài để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu, tránh mua nhầm sản phẩm kém chất lượng.

Tiến Xuân