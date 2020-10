Thị xã Nghi Sơn tập trung xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, sản phẩm nước mắm Sơn Thơm của gia đình anh Nguyễn Thế Sơn, ở phường Hải Thanh được tiêu thụ dễ dàng hơn.

Việc xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm đưa các sản phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Do vậy, thị xã Nghi Sơn đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp, nhằm đẩy mạnh xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề làm mắm truyền thống, anh Nguyễn Thế Sơn, ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn đã học hỏi, đầu tư xây dựng thử nghiệm 4 bể xi măng, lát gạch men kiên cố để ủ mắm. Kết quả thử nghiệm cho thấy, việc ủ mắm trong bể xi măng lát gạch hoa không những đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) mà còn không làm mất đi vị mắm truyền thống. Từ năm 2017, nhờ có sự hỗ trợ của thị xã và sự quan tâm, tạo điều kiện của xã, gia đình anh quyết định mở rộng sản xuất và chuyển đổi toàn bộ dụng cụ ủ, ướp truyền thống sang ủ bằng bể xi măng. Đồng thời, gia đình cũng đăng ký tham gia chuỗi cung ứng nước mắm sạch của thị xã nên tiêu thụ sản phẩm cũng dễ dàng hơn...

Ông Nguyễn Bá Phương, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Vệ sinh ATTP thị xã Nghi Sơn, cho biết: Trong 3 năm qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thị xã đã quan tâm chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc đảm bảo vệ sinh ATTP. Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và tăng cường nguồn lực cho công tác bảo đảm vệ sinh ATTP, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về vệ sinh ATTP. Thị xã đã thành lập hàng trăm đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành kiểm tra 4.470 cơ sở, xử phạt 73 cơ sở, đình chỉ hoạt động 28 cơ sở, nhắc nhở 300 cơ sở. Thực hiện công tác bảo đảm ATTP, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, thị xã đã hỗ trợ xây dựng các mô hình ATTP với số tiền hàng chục tỷ đồng. Để các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn hoạt động hiệu quả, thị xã đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các điều kiện bảo đảm ATTP và khắc phục các tồn tại trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tổ chức tập huấn về ATTP nhằm nâng cao kiến thức về ATTP trong sản xuất, kinh doanh; tư vấn cho các đơn vị xây dựng, triển khai, áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động và hỗ trợ kiểm soát, giám sát chất lượng sản phẩm và dán tem sản phẩm đã được kiểm soát theo chuỗi. Đến nay, thị xã đã xây dựng được 12 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Trong đó, có 3 chuỗi cung ứng thủy sản, 3 chuỗi cung ứng lúa gạo, 3 chuỗi cung ứng rau, 3 chuỗi cung ứng thịt. Hàng năm, các chuỗi này cung cấp cho thị trường khoảng 5 nghìn tấn thực phẩm an toàn.

Thời gian tới, thị xã Nghi Sơn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghiệp vụ quản lý về vệ sinh ATTP cho cán bộ làm công tác quản lý từ thị xã đến các xã, phường. Xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm, mô hình chợ, cửa hàng kinh doanh, bếp ăn tập thể ATTP. Tăng cường kết nối sản xuất, kinh doanh với tiêu thụ thực phẩm an toàn, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân, tiêu thụ, sản xuất thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm các quy định về vệ sinh ATTP...

Hà Phương