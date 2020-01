Thị xã Bỉm Sơn: Những dấu ấn chuyển mình

Là địa phương hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, cùng với sự linh hoạt trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thị xã Bỉm Sơn đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Thành tựu trên các lĩnh vực như phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, doanh nghiệp đang trở thành những điểm tựa, giúp “nâng cánh” những mục tiêu đề ra của thị xã Bỉm Sơn sớm trở thành hiện thực.

Công nhân Công ty xi măng Bỉm Sơn bốc xếp sản phẩm.

Xác định các nhiệm vụ chủ đạo trong năm 2019, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của các tổ chức đảng cấp trên phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn; tăng cường lãnh đạo thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; đồng thời, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 22.879 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 12,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, công nghiệp - xây dựng đã chiếm tới 75,21% cơ cấu kinh tế của thị xã.

Xác định công nghiệp là mũi nhọn tăng trưởng, thị xã đã tích cực kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn; hỗ trợ, động viên các doanh nghiệp (DN) đầu tư đổi mới trang thiết bị và công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Năm 2019, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng của thị xã Bỉm Sơn tiếp tục tăng trưởng cao, với giá trị sản xuất đạt 16.504 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm công nghiệp chính rất thuận lợi ở khâu tiêu thụ và tăng trưởng khá, như: Bao bì tăng 45,1%, xi măng tăng 6,9%, gạch xây tăng 6,1%, sản phẩm may mặc tăng 12,9%... Nhiều DN trên địa bàn đã không ngừng mở rộng quy mô đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và khẳng định được giá trị thương hiệu trên thương trường. Điển hình như trong năm 2019, cùng với các giải pháp vận hành hiệu quả và xây dựng, phát triển hệ thống tiêu thụ, cả 2 nhà máy xi măng trên địa bàn thị xã đều tăng trưởng tốt. Tại Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao cũng đã được đầu tư hoàn thiện và đi vào vận hành, giúp tăng năng lực cung ứng xi măng và cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động.

Có thể nói, so với các địa phương khác, thị xã Bỉm Sơn nổi bật với nhiều ưu thế. Hội tụ những điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều ngành công nghiệp, thị xã Bỉm Sơn đang tiếp tục trở thành một điểm đến thu hút đầu tư khá lý tưởng. Trong năm 2019, thị xã đã thành lập mới được 103 DN, nâng tổng số DN trên địa bàn thị xã lên gần 600. Hiện nay, tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, nhiều nhà máy, xí nghiệp mới đang tiếp tục được đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô sản xuất. Chỉ trong năm 2019, đã có 14 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào thị xã. Nhiều dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, như: Dự án dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Long Sơn với công suất 2,5 triệu tấn xi măng/năm, vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng; Dự án sản xuất găng tay y tế (tại Khu A – Khu Công nghiệp Bỉm Sơn) với tổng mức đầu tư 120 triệu USD và một số dự án dịch vụ kho bãi, dịch vụ thương mại... Nhiều dự án đang trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng, như: Nhà máy may - Tổng Công ty May 10 tại xã Quang Trung; dự án sản xuất dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam tại phường Đông Sơn; các dự án đầu tư khu dân cư đô thị có quy mô lớn, như: Khu dân cư phố chợ tại xã Quang Trung, vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng; khu dân cư Quốc lộ 1A, phường Bắc Sơn... Cùng với những dự án đã đi vào hoạt động ổn định, như: Nhà máy gạch Long Thành, Nhà máy Bao bì xi măng Long Sơn, Nhà máy Chế tạo cầu và Kết cấu thép YADA, Công ty CP Xuất nhập khẩu khí gas Vạn Lộc, Công ty TNHH KH Vina, Nhà máy Sản xuất phân hữu cơ vi sinh Divital Germany, Nhà máy Tôn mạ kẽm và sơn màu Pride... đang minh chứng rõ rệt cho sức hấp dẫn của vùng đất công nghiệp truyền thống.

Cùng với sự phát triển công nghiệp, thị xã đã chỉ đạo phát triển các ngành dịch vụ phục vụ tốt hơn nhu cầu của DN, người dân. Năm 2019, giá trị toàn ngành ước đạt hơn 6.160 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Chất lượng hoạt động của các nhóm ngành tín dụng ngân hàng, bưu chính viễn thông, điện, nước, giao thông vận tải... ngày càng được cải thiện.

Nhằm chỉnh trang đô thị, xây dựng thị xã đẹp, hiện đại, văn minh, công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng đô thị cũng được thị xã tập trung thực hiện. Thị xã đã triển khai thực hiện điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung định hướng đến năm 2040. Bên cạnh đó, tổ chức lập quy hoạch chi tiết một số dự án phát triển đô thị, như: Khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số 2, Tây Quốc lộ 1A, xã Quang Trung; khu dân cư Nam Cổ Đam; Khu dân cư phía Nam đường Minh Khai; Khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn; tập trung hoàn thiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã để sắp xếp lại dân cư và cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc quy hoạch khu công nghiệp. Hệ thống hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn từng bước được nâng cấp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên, cơ sở vật chất được tăng cường, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực. Văn hóa thông tin, thể dục, thể thao có nhiều chuyển biến, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh đô thị. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ với chất lượng công tác khám, chữa bệnh được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, thu hút đầu tư vào địa bàn.

Bước vào năm 2020, một số chỉ tiêu quan trọng đã được thị xã Bỉm Sơn đề ra, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,1% trở lên; giá trị sản xuất trên địa bàn phấn đấu đạt 25.401 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 4.595 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước 311,689 tỷ đồng, tăng 13%; thành lập mới 80 DN trở lên; tỷ lệ đô thị hóa đạt 88%; thu nhập bình quân đầu người 80,7 triệu đồng/người/năm... Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Để đẩy mạnh phát triển một cách toàn diện, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thị xã Bỉm Sơn sẽ tập trung cao nhất để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Thị xã sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế mà trọng tâm là thực hiện chương trình phát triển công nghiệp - dịch vụ. Tập trung nguồn ngân sách cho đầu tư các dự án trọng điểm; quan tâm khai thác nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển hạ tầng giao thông đô thị, đẩy nhanh tiến độ phát triển các khu dân cư, đô thị mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phát triển đô thị. Nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư vào thị xã. Từng bước tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, chất lượng, sức cạnh tranh. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, sớm đưa thị xã Bỉm Sơn hoàn thiện các tiêu chí tiến lên thành phố trong tương lai gần.

Bài và ảnh: Tùng Lâm