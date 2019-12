(Baothanhhoa.vn) - Chủ đề: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Tiếng Anh: Write a message to an adult about the world we live in).

{publishtime} {title} {lead} {title} Thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 Chủ đề: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Tiếng Anh: Write a message to an adult about the world we live in). A. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC Cấp quốc gia: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong. Cấp tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bưu điện tỉnh, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội khuyến học. B. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm: - Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em. - Tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ. - Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. C. THỂ LỆ Đối tượng: Tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2019). Quy định về bài thi: - Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. - Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo chấm bản tiếng Việt. - Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy (bài đánh vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ). - Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. - Trong nội dung bài dự thi, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình. - Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. * Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi từng bức thư qua đường Bưu điện. Phong bì thư cần ghi rõ: Dự thi Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (2020). Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 11611 Thời gian: Cấp quốc gia: Từ ngày 6/12/2019 đến 25/2/2020 (theo dấu Bưu điện). Cấp tỉnh: Trước ngày 28/2/2020 Một số yêu cầu: - Không thành lập Ban Tổ chức và chấm chọn bài tại địa phương; - Không bắt buộc 100% học sinh của trường tham gia; - Bản quyền các bài thi thuộc về Ban Tổ chức; - Số hiệu: 11611 là mã Bưu chính của Báo Thiếu niên Tiền phong. * Bài dự thi cấp quốc gia: Phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi từng thư (thư thường) qua đường bưu điện. Phong bì thư cần ghi rõ địa chỉ: Dự thi cuộc thi viết thư quốc tế UPU 49 (2020) * Bài dự thi cấp tỉnh: Là bài dự thi pho to do các trường (tiểu học, THCS, TTGDTX gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp) và các trường THPT tuyển chọn bài dự thi xuất sắc gửi về Phòng Giáo dục Trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Trang Fanpage chính thức của cuộc thi: Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU Việt Nam D. GIẢI THƯỞNG Giải thưởng Quốc gia: - Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”. - Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và kèm hai người thân (phụ huynh và nhà trường) dự Lễ tổng kết và trao giải thưởng. Giải cá nhân: + 01 giải Nhất: 5.000.000đ; + 03 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000đ; + 05 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000đ; + 30 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đ. - Các giải đồng hành: + Giải dành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số: 1.000.000đ; + Giải dành cho thí sinh là người khuyết tật: 1.000.000đ; + 61 Giải “Cây bút triển vọng”, mỗi giải: 500.000đ. Giải tập thể: Các trường có học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải tập thể, mỗi giải 1.000.000đ. Giải thưởng Quốc tế: Bức thư đoạt giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU. Nếu đạt giải, sẽ được tặng thưởng: Giải Nhất: 30 triệu đồng; Giải Nhì: 20 triệu đồng; Giải Ba: 15 triệu đồng; Giải Khuyến khích: 10 triệu đồng. Ban Tổ chức triển khai Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49-2020 sẽ đề nghị các đơn vị liên quan có hình thức khen thưởng phù hợp. Giải thưởng cấp tỉnh Giải cá nhân + 01 giải Nhất: 1.000.000đ; + 02 giải Nhì, mỗi giải: 700.000đ; + 03 giải Ba, mỗi giải: 500.000đ; + 30 giải Khuyến khích, mỗi giải: 300.000đ. Giải tập thể Ban tổ chức triển khai cuộc thi sẽ lựa chọn ra 15 trường có thành tích nổi bật để trao giải với các tiêu chí cụ thể sau: + 01 Giải nhất: Trị giá 3.000.000đ Tiêu chí: Có từ 70% học sinh tham dự cuộc thi; có học sinh đạt giải cấp quốc gia. + 3 Giải nhì: Trị giá 2.000.000đ Tiêu chí: Có từ 70% học sinh tham dự cuộc thi; có học sinh đạt giải cấp tỉnh. + 11 Giải ba: Trị giá 1.000.000đ Tiêu chí: Có từ 50% học sinh tham dự cuộc thi; có học sinh đạt giải cấp tỉnh. Lựa chọn theo tiêu chí đơn vị có học sinh đạt giải tử cao xuống thấp, cấp quốc tế, cấp quốc gia, cấp tỉnh. ưu tiên lựa chọn giải đối với các đơn vị học sinh tham dự cuộc thi gửi bài qua đường Bưu điện nhiều hơn (theo báo cáo của Bưu điện tỉnh). Trao thưởng cấp quốc gia, quốc tế: Căn cứ theo kinh phí vận động, Ban Tổ chức triển khai Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 trên địa bàn tỉnh sẽ thống nhất trao thưởng đối với những học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế. Ban Tổ chức cũng đè nghị các ngành phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, nhà trường, các em học sinh tham gia cuộc thi với chất lượng cao nhất. BAN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CUỘC THI