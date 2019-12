Thảo luận phương án quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Sáng 3-12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe, thảo luận cho ý kiến vào Phương án quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; Phương án phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), khu nghiên cứu đào tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Theo dự thảo Phương án quy hoạch phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, trong giai đoạn 2021-2030 sẽ quy hoạch và xây dựng 1 cung văn hóa thiếu nhi; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố có trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; 85% xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa – thể thao; 90% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa; lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận 1-2 di tích quốc gia đặc biệt, 2-3 di tích cấp quốc gia; 100% số di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc được kiểm kê, phân loại; phát triển 35-40 môn thể thao thành tích cao... Đến năm 2045, 100% thôn, bản có nhà văn hóa; duy trì 100% số xã có tủ sách cơ sở hoạt động thường xuyên; xây dựng 5 lễ hội mang thương hiệu, thu hút 30% lượng khách du lịch lựa chọn loại hình du lịch lễ hội đến với Thanh Hóa/năm... Để thực hiện được mục tiêu trên, phương án đưa ra các định hướng và nhiều nhóm giải pháp, như giải pháp về cơ chế chính sách liên kết phát triển, về phát triển nguồn nhân lực, huy động nguồn lực đầu tư; tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư...

Đại diện lãng đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa báo cáo phương án quy hoạch.

Đối với dự thảo Phương án phát triển GD&ĐT, khu nghiên cứu đào tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhiều mục tiêu cũng được đưa ra để triển khai thực hiện, như: Đến năm 2030, tỷ lệ huy động trẻ ra nhà trẻ đạt 40%, tăng 15% so với hiện tại; trẻ ra mẫu giáo đạt 99%, tăng 6%; tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 6 đạt 99,5%, tăng 0,5% so với hiện tại; tỷ lệ học sinh vào lớp 10 là 60%, giảm 10% so với năm 2020; 90% số trường mầm non, trường THCS, THPT và 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT báo cáo phương an quy hoạch.

Cũng đến năm 2030, các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp có đủ cơ sở vật chất được xây dựng kiên cố, có đủ trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ GD&ĐT; xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ cao thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; xây dựng trung tâm nghiên cứu của ngành hóa dầu, công nghệ vật liệu. Nhu cầu kinh phí phục vụ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và các mục tiêu trên khoảng trên 7.365 tỷ đồng. Và, đến năm 2050, tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu hoạt động trên địa bàn tỉnh được xây dựng theo hướng chuẩn hóa về cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, có một số cơ sở đạt chuẩn của các nước tiên tiến. Mạng lưới cơ sở giáo dục được xây dựng bảo đảm tính liên thông giữa các cấp GD&ĐT, giữa các hình thức tổ chức đào tạo và liên thông với hệ thống GD&ĐT trong nước và quốc tế...

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào những nội dung cần tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh Thanh Hóa; giải pháp để thực hiện các quy hoạch, trong đó tập trung vào giải pháp tạo quỹ đất cho thực hiện các công trình, dự án văn hóa, thể thao, xây dựng các cơ sở GD&ĐT; quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp; xác định nhu cầu giáo viên trong từng giai đoạn, qua đó xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp...

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành góp ý vào phương án quy hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các ngành trong việc triển khai xây dựng các phương án quy hoạch. Đồng thời, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định đúng mục tiêu và lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện trong từng giai đoạn; xem xét lại các điều kiện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đúng quan điểm, định hướng, phù hợp với chiến lược, quy hoạch về phát triển văn hóa của cả nước. Liên quan đến Phương án phát triển GD&ĐT, khu nghiên cứu đào tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tính toán kỹ và dự báo việc tăng dân số cơ học, tăng học sinh cơ học trong giai đoạn tới, từ đó đặt ra mục tiêu cụ thể, phương án xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng chí cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa các phương án quy hoạch, bảo đảm yêu cầu phát triển của ngành, phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh.

Phong Sắc