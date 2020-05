Thanh Hóa: Tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh tăng kỷ lục

Trong tuần vừa qua, thời tiết nắng nóng gay gắt đã làm cho mức tiêu thụ điện trên phạm vi toàn tỉnh Thanh Hóa tăng cao, đặc biệt, ngày 21-5 đã ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay với sản lượng tiêu thụ gần 19,5 triệu kWh.

Công nhân sửa chữa trên đường dây đang mang điện để hạn chế mất điện trong thời gian nắng nóng.

Với tổng công suất tiêu thụ Pmax trong ngày 21-5-2020 là 924,1Mw so với năm 2019 Pmax đạt 892Mw, cao hơn 2,6% so với ngày cao điểm nhất 2019. Sản lượng tiêu thụ điện toàn tỉnh ngày 21-5-2020 không chỉ là mức cao nhất từ đầu năm 2020 mà còn cao hơn cả ngày tiêu thụ điện lớn nhất của năm 2019 và cũng là mức cao kỷ lục mới.

Trong tuần qua, tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh cũng luôn ở mức cao, giao động từ trên 16 triệu kWh đến gần 19 triệu kWh, trong khi đó cùng sản lượng cao nhất cùng thời điểm của năm 2019 đạt 18.599.370kWh và thấp nhất là 10.379.473kWh.

Theo dự báo, thời gian tới, đặc biệt vào tháng 6 là đỉnh nắng nóng của mùa hè 2020, khi đó nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao đột biến.... Để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ lưới điện đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường, Công ty Điện lực Thanh Hoá khuyến nghị khách hàng sử dụng các loại điều hòa tiết kiệm năng lượng có dán nhãn năng lượng 5 sao của Bộ công thương, kết hợp thêm quạt và để nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Nhiệt độ điều hòa cũng nên chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời từ 10 đến 12 độ C là hợp lý.

Ngoài ra, người dân cũng không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm (bao gồm khung giờ từ 11h00 đến 14h00 và từ 18h00 đến 23h00 hàng ngày). Khuyến khích khách hàng sử dụng hệ thống điện áp mái, các thiết bị điện, chiếu sáng dùng bằng hệ thống năng lượng mặt trời....

Khánh An