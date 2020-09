Thanh Hóa tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Trung thu 2020.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 12369/BCĐ-KTTC về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Trung thu 2020.

Ảnh minh họa.

Tết Trung thu là thời điểm thị trường hàng hóa sôi động và có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng tăng cường sản xuất, kinh doanh hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, đồ chơi trẻ em… với số lượng lớn. Để góp phần kiểm soát, bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu năm 2020; Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực được phân công phụ trách; trong đó, tập trung vào:

- Các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu như: Nguyên liệu làm bánh trung thu (nhân bánh, mứt bí, hạt dưa, lạp xường, nước đường, mỡ, trứng muối..); bánh trung thu; mặt hàng đồ chơi trẻ em, đồ chơi thông minh, tích hợp nhiều chức năng, đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực; bánh mứt kẹo giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng và các mặt hàng mỹ phẩm, rượu ngoại nhập lậu…;

- Các điểm tập kết, buôn bán, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, chất cấm trong bảo quản và chế biến thực phẩm: Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các kho chứa hàng, bến xe, nhà ga đường sắt, cảng hàng không, cảng biển….

- Các phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ từ các tỉnh phía Bắc vào và các tỉnh phía Nam đi qua hoặc vào trong thị trường tỉnh…

2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ động phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 236/KH-BCĐ ngày 18/11/2019 của Ban Chỉ đạo về Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020; Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện hiệu quả Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; đảm bảo tránh chồng chéo, bỏ sót đối tượng, bỏ trống địa bàn, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 và Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh xã, phường, chợ, trung tâm thương mại và siêu thị,... để nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, không tham gia, tiếp tay và có ý thức tố giác các đối tượng có hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Bộ đội Biên phòng tăng cường lực lượng trinh sát, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát, nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý vi phạm, truy tố đối với những vụ việc mang tính chất hình sự để răn đe, giáo dục. Kết quả thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Trung Thu năm 2020 đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về Cục Quản lý thị trường - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh (địa chỉ: đường Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa và thư điện tử vào địa chỉ: banchidao389.thanhhoa@gmail.com) trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh để báo cáo Trưởng ban Ban chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo, điều hành./.

PV (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa)