Thanh Hóa: Rào đóng 15 lối đi dân sinh qua đường sắt

Theo số liệu thống kê của Công ty CP Đường sắt Thanh Hóa, trong năm 2019, trên phạm vi tuyến đường sắt do công ty quản lý thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa, đã có 15 lối đi dân sinh tự mở qua đường sắt được rào đóng.

Cụ thể, tại các vị trí Km 144+050; Km 155+253; Km 166+420; Km 169+600; Km 169+810; Km 169+880; Km 170+010; Km 170+170; Km 171+350; Km 172+775; Km 194+420; Km 198+925; Km 224+110; Km 224+690; Km 225+150.

Trong năm 2019, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương có đường sắt đi qua lập hồ sơ quản lý lối đi tự mở, bàn giao chính quyền địa phương để cùng quản lý, không để phát sinh các lối đi mới, không được mở rộng lối đi, không di dời hoặc tháo dỡ các bục hạn chế, biển báo tại lối đi tự mở. Hành lang đường sắt được giữ vững, lối đi tự mở không phát sinh và ngày càng giảm. Nếu như năm 2018 có 106 lối đi dân sinh tự mở thì đến hết năm 2019 con số trên chỉ còn 91 lối đi.

Thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, Công ty CP đường sắt Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường sắt, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây sự cố, tai nạn trên đường sắt, duy trì và nhân rộng các phong trào: “Thiếu nhi bảo vệ đường sắt”; “Chính quy - Văn hóa - An toàn”; “An toàn là trên hết”, “Mô hình đường ngang an toàn”.

Năm 2019, đơn vị đã bổ sung đầy đủ các loại biển báo, làm gờ giảm tốc, vạch dừng trên các đường ngang theo đúng quy định, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để các phương tiện qua lại an toàn. Đặc biệt, trên tuyến đường sắt thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đầu tư nâng cấp 7 đường ngang biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động và đang tiến hành thi công 14 đường ngang tiếp theo.

Được biết, trên địa phận tỉnh Thanh Hóa có 2 tuyến đường sắt với tổng chiều dài trên 100km chạy qua, gồm: Tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh (chiều dài 101,2 km bắt đầu từ Km137+300 thuộc địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn; điểm cuối là Km 238+500 thuộc địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia). Tuyến đường sắt xi măng Bỉm Sơn (dài 4,5 km thuộc địa phận thị xã Bỉm Sơn). Trên 2 tuyến đường sắt này hiện có 70 đường ngang hợp pháp, 91 lối đi dân sinh tồn tại lâu năm do nhân dân hai bên đường sắt tự mở.

Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra 23 vụ tai nạn đường sắt, khiến 9 người chết, 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn tăng thêm 3 vụ, tuy nhiên, số người chết và bị thương đều giảm.

Việt Hương