Thanh Hóa phấn đấu giảm từ 5 đến 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông

Sáng 13 - 1, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, dự và phát biểu tại hội nghị. Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, cùng tham dự.

Đại diện lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh trình bày báo cáo tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT năm 2020.

Năm 2019 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành 1 công điện, 2 chỉ thị và hơn 200 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Ban ATGT tỉnh cũng đã xây dựng và triển khai 11 kế hoạch, 4 chương trình phối hợp, 3 thông báo, 113 văn bản chỉ đạo, 50 quyết định, 19 văn bản góp ý kiến về bảo đảm trật tự ATGT. Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tình hình trật tự ATGT cũng như số vụ tai nạn có giảm, nhưng vẫn còn nhiều phức tạp. Trong năm, toàn tỉnh đã xảy ra 476 vụ tai nạn và va chạm giao thông (149 vụ tai nạn, 317 vụ va chạm), làm chết 159 người và bị thương 404 người; giảm 30 vụ, 3 người chết, 12 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn và va chạm nói trên được xác định là do người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm quy định tốc độ, đi sai làn đường, người đi mô tô và xe máy không đội mũ bảo hiểm, lấn chiếm lòng, lề đường làm dịch vụ, đậu đỗ trái phép… Những tuyến đường xảy ra tai nạn nhiều nhất, gồm: Quốc lộ 1A xảy ra 41 vụ làm 46 người chết; đường Hồ Chí Minh 11 vụ làm 12 người chết; Quốc lộ 45 có 10 vụ làm 9 người chết; Quốc lộ 47 xảy ra 10 vụ làm 9 người chết; Quốc lộ 217 có 10 vụ làm 12 người chết…

Đại diện UBND TP Thanh Hóa phát biểu ý kiến thảo luận các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều phân tích, đánh giá những giải pháp triển khai hiệu quả; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân và những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo đảm ATGT trong năm. Theo đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số chính quyền các cấp chưa quyết liệt; các nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm trật tự ATGT chưa được triển khai đầy đủ. Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT ở một số địa phương chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng. Bên cạnh đó, nhận thức, ý thức về bảo đảm trật tự ATGT của một bộ phận người dân vẫn còn kém. Trên cơ sở đó, Ban ATGT tỉnh đã đúc kết 6 bài học kinh nghiệm để đúc rút, khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo CÔng an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2020, Ban ATGT tỉnh đã đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia - không lái xe”. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đều hướng đến mục tiêu giảm từ 5 đến 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân lái xe uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện giao thông. Phấn đấu giảm từ 6,5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cho rằng, năm 2019, tuy số người chết do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có giảm so với năm 2018, nhưng giảm còn ít (chỉ 3 người) so với kỳ vọng. Thực tế, trong thống kê số người chết, có thể còn chưa đầy đủ do nhiều nguyên nhân.

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Mai Xuân Liêm lưu tâm với các lực lượng, ngành liên quan, việc triển khai các giải pháp không phải vì mục đích phạt nhiều, mà cần triển khai các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng chí yêu cầu các ngành, các địa phương phải tập trung thực hiện đẩy đủ các giải pháp được Ban ATGT đề ra. Riêng ngành Giao thông – Vận tải cần lưu tâm đến 3 vấn đề: Bảo đảm hạ tầng giao thông, quản lý tốt phương tiện và tuyên truyền nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện giao thông. Theo đó, không được để xảy ra mất an toàn giao thông do yếu tố hạ tầng giao thông; chấn chỉnh hoạt động vận tải, thống kê báo cáo UBND tỉnh những doanh nghiệp xây dựng hạ tầng thường xuyên có xe ô tô quá tải làm hư hại kết cấu hạ tầng giao thông. Ngành Giao thông – Vận tải cũng cần rà soát, thống kê lại các “điểm đen” giao thông, có thêm nhiều biển cảnh báo; xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; việc kiểm tra phải nghiêm minh, bình đẳng; có báo cáo kết quả thực hiện theo 2 tuần một lần đến UBND tỉnh để UBND tỉnh báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy. Các ngành liên quan, các địa phương căn cứ nhiệm vụ cụ thể, vào cuộc mạnh mẽ thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông và những thiệt hại trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Lê Đồng