Thanh Hóa: Học sinh nghỉ Tết từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng

Sở GD-ĐT Thanh Hóa vừa có hướng dẫn thực hiện tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Theo đó, học sinh các trường mầm non, phổ thông và TTGDNN-GDTX sẽ nghỉ học từ ngày 20-1-2020 đến hết ngày 29-1-2020 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Sở GD-ĐT Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức phát động, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bằng nhiều hình thức sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiên tốt các quy về an toàn giao thông; quản lý, sử dụng pháo; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, tránh các tại nạn rủi ro, thương tích,… Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện việc đón Tết an toàn, thiết thực.

Bên cạnh đó, nghiêm cấm sử dụng bia, rượu, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp; đi lễ hội, lễ chùa, đi du xuân trong giờ, trong ngày làm việc; không được sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết...

