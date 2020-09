Thanh Hóa đề xuất cho phép mở rộng triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành báo cáo về việc tổng kết việc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thanh Hóa là một trong 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ chọn là địa phương triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố.

Thời gian thí điểm được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ là 1 năm (12 tháng); bắt đầu thực hiện thí điểm từ ngày 10-7-2019 (sau 6 tháng kể từ ngày Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành).

Ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế 3 hoạch số 26/KH-UBND ngày 29-1-2019, trong đó lựa chọn 6 huyện, thị xã, thành phố và 30 xã, phường, thị trấn trực thuộc để triển khai thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn, cụ thể:

Thành phố Thanh Hóa có 7 xã, phường: xã Quảng Tâm và các phường: Ba Đình, Lam Sơn, Trường Thi, Tân Sơn, Đông Thọ, Điện Biên.

Thành phố Sầm Sơn có 4 phường: Trường Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn và Quảng Cư.

Huyện Nga Sơn có 3 xã, thị trấn: Nga Liên, Nga An và thị trấn Nga Sơn.

Huyện Hoằng Hóa có 6 xã, thị trấn: Hoằng Thanh, Hoằng Kim, Hoằng Trường, Hoằng Tiến, Hoằng Phụ và thị trấn Bút Sơn.

Huyện Thọ Xuân có 4 xã, thị trấn: xã Xuân Bái và các thị trấn: Thọ Xuân, Lam Sơn, Sao Vàng.

Huyện Tĩnh Gia có 6 xã, thị trấn: Hải Bình, Mai Lâm, Hải Thượng, Hải Thanh, Hải Hòa và thị trấn Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn, sau sáp nhập xã còn 05 phường, gồm: Hải Bình, Mai Lâm, Hải Thượng, Hải Thanh, Hải Hòa).

Đến nay, sau 1 năm thực hiện thí điểm tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến hiệu quả trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, tỉnh Thanh Hóa đề xuất Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

PV