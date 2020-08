Thanh Hóa có 4 huyện nằm trong nguy cơ cao sạt lở đất và lũ quét

Theo thông tin cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tương thủy văn Quốc gia, Thanh Hóa là 1 trong 13 tỉnh trong cả nước có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 4 huyện vùng núi của tỉnh là Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh và Như Thanh nằm trong nhóm địa phương có nguy cơ cao.

Bản đồ cảnh báo những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Theo đó, do ảnh hưởng của Cơn bão số 2, từ trưa ngày 1 – 8, liên tục xuất hiện mưa tại các tỉnh: Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…. Trong ngày 2 – 8 và những ngày tới, các địa phương trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo tại khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa cả đợt phố biến từ 200 đến 400 mm, có nơi đến 500mm.

Bão số 2 đang tiến về đất liền, gây mưa lớn trên diện rộng.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương nói trên và tỉnh Thanh Hóa là rất cao.

Riêng tại Thanh Hóa, có 7 huyện được cảnh báo có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong và thời điểm hoàn lưu bão gây mưa. Trong số đó, 4 huyện, gồm: Quan Sơn, Lang Chánh, Như Thanh và Mường Lát đều nằm trong diện có nguy cơ cao. 3 huyện: Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở mức độ trung bình.

LĐ