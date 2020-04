Thanh Hóa: 46.686 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 46.686 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Trong đó, chấm dứt hợp đồng lao động 15.982 người; lao động phải nghỉ luân phiên 7.845 người; tạm hoãn hợp đồng lao động, ngừng việc 22.859 người.

Nhiều cơ sở mầm non tư thục phải dừng hoạt động nhiều tháng nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giầy, may mặc xuất khẩu có số lượng đông công nhân, lao động đang gặp rất khó khăn từ khâu nhập nguyên liệu, đến khâu xuất khẩu thành phẩm. Do vậy, các DN buộc phải cắt giảm hoặc phân công ca làm việc luân phiên cho người lao động. Đồng thời, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, khó có khả năng để hoàn thành được các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất năm 2020.

Trước thực trạng này, LĐLĐ tỉnh đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp có thẩm có chính sách hỗ trợ đoàn viên, công nhân, lao động bị mất việc làm do DN thu hẹp sản xuất, tạm dừng hoạt động vì đại dịch COVID-19 và hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.

Thanh Huê