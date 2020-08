Thành đoàn TP Thanh Hóa trao tặng 500 mặt nạ chắn giọt bắn cho Thành đoàn TP Hội An

Chiều 18-8, Thành đoàn TP Thanh Hóa phối hợp với CLB tình nguyện Dự án Z Concert gửi tặng 500 mặt nạ chắn giọt bắn cho Thành đoàn TP Hội An (Quảng Nam).

Thành đoàn TP Thanh Hóa và CLB tình nguyện Dự án Z Concert chuẩn bị mặt nạ chắn giọt bắn tặng Thành đoàn TP Hội An

Toàn bộ mặt nạ chắn giọt bắn do các thành viên CLB tình nguyện Dự án Z Concert tự tay thực hiện. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp Thành đoàn TP Hội An chung tay phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời thể hiện mối quan hệ kết nghĩa gắn bó, nghĩa tình giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An suốt nhiều năm qua.

Thành viên CLB tình nguyện Dự án Z Concert làm mặt nạ chắn giọt bắn.

Ngoài gửi tặng 500 mặt nạ chắn giọt bắn cho Thành đoàn TP Hội An, Thành đoàn TP Thanh Hóa đã thành lập 42 Tổ thanh niên tình nguyện hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone.

Đoàn thanh niên phường Quảng Thắng hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone.

Ngay sau khi thành lập, 42 Tổ thanh niên tình nguyện tại 34 phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại khu dân cư, nơi công cộng, đồng thời hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động, góp phần giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Tố Phương