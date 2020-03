Tháng Công nhân năm 2020: “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”

Đó là nội dung của chủ đề Tháng Công nhân năm 2020 vừa được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo triển khai trong các cấp công đoàn.

Công nhân Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech Vĩnh Lộc thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của doanh nghiệp.

Các hoạt động trong Tháng Công nhân sẽ được diễn ra từ ngày 20-4 đến 31-5-2020. Bám sát chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”; các cấp công đoàn vận động công nhân, lao động nâng cao năng suất lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động (NLĐ); chủ động đề xuất với người sử dụng lao động áp dụng biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; tích cực giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động của người sử dụng lao động, góp phần ngăn ngừa tai nạn lao động. Các cấp công đoàn đề xuất với cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng kịp thời tháo gỡ khó khăn của đoàn viên, NLĐ; tham gia xây dựng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc triển khai và bổ sung Thỏa ước lao động tập thể để NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật cho đoàn viên, NLĐ.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phúc lợi đoàn viên; tìm kiếm đối tác mới để triển khai chương trình phúc lợi; vận động và phối hợp các đối tác cung cấp các sản phẩm hàng hóa chất lượng, tạo điều kiện để đoàn viên, NLĐ được mua hàng và sử dụng dịch vụ với mức giá được ưu đãi. Tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ như: thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, thăm quan, du lịch, nghỉ mát, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở. Tuyên truyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt”; các doanh nghiệp chăm lo quyền lợi cho NLĐ; các công đoàn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động chăm lo quyền lợi cho người trong Tháng Công nhân năm 2020.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, động viên, khích lệ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh lao động hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, tạo nên năng suất cao, hiệu quả tốt; từ đó góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho NLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các cấp, người sử dụng lao động và toàn xã hội trong giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thanh Huê