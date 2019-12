Tham vấn hoàn thiện khung pháp lý Đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2018-2025

Sáng 6-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn chỉnh các tài liệu về khung quản lý môi trường và xã hội trong vùng thực hiện Đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Ban Quản lý dự án FCPF-2 của tỉnh (Ban quản lý hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+) báo cáo tóm tắt đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ giai đoạn 2018-2025. Theo đó, Việt Nam là một trong những nước cam kết mạnh mẽ trong công tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu với các mục tiêu: Giảm phát thải khoảng 25 triệu tấn CO2 trong giai đoạn 2018-2025 thông qua kiểm soát mất rừng và suy thoái rừng; nâng cao năng lực quản trị rừng và thực thi pháp luật lâm nghiệp; chuyển quyền giảm phát thải nhằm tạo nguồn tài chính cho bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện sinh kế cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng. Nhiệm vụ giảm phát thải nhà kính được xây dựng bao gồm 4 hợp phần và 28 hoạt động chính sẽ thực hiện tại 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Cán bộ Ban Quản lý dự án FCPF-2 của tỉnh trình bày các nội dung đề án.

Nhằm phối hợp thực hiện tốt đề án, các đại biểu cũng được truyền đạt các nội dung trong sổ tay hướng dẫn thực hiện bảo đảm an toàn trong đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ, bao gồm: Mô tả các hoạt động can thiệp của đề án; khung luật pháp của Việt Nam, chính sách của Ngân hàng thế giới và các nhà đầu tư khác về vấn đề bảo đảm an toàn môi trường và xã hội; tác động về môi trường và xã hội cùng các biện pháp giảm nhiểu tác động; các yêu cầu về giám sát, đánh giá, công bố thông tin về thực hiện bảo đảm an toàn môi trường và xã hội…

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tham gia nhiều ý kiến để làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến trách nhiệm triển khai những nội dung bảo đảm an toàn khung pháp luật Việt Nam đến về an toàn môi trường, xã hội; tăng cường các điều kiện cần thiết cho công tác giảm phát thải; nhiệm vụ chuyển quyền giảm phát thải; các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; các giải pháp cải thiện sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; các khung chính sách trong khuôn khổ đề án.

Minh Hằng