Tết ấm cho em - Lễ hội gói bánh chưng tại huyện Quan Sơn

Trong hai ngày 11 và 12 - 1, tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa cùng cácđơn vị liên quantổ chức chương trình Tết ấm cho em - Lễ hội gói bánh chưng năm 2019.

Đông đảo các học sinh, các em thiếu nhi tham gia gói bánh chưng.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; đại diện Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn.

Ban Tổ chức trao tặng điểm vui chơi cho thiếu nhi tại trường tiểu học khu tái định cư Sa Ná, xã Na Mèo.

Trong chuỗi các hoạt động của chương trình, Ban Tổ chức trao tặng điểm vui chơi tại trường tiểu học khu tái định cư Sa Ná, xã Na Mèo; trao tặng 60 suất học bổng cho các học sinh THCS và tiểu học xã Na Mèo; trao quà cho 935 em thiếu nhi THCS, Tiểu học và mầm non với mỗi suất gồm áo ấm, bánh kẹo, bánh chưng, sữa, nước ngọt, tất, vở... Đoàn y bác sỹ tình nguyện Lan Trắng và Hội thầy thuốc trẻ Thanh Hoá khám, tư vấn sức khỏe, tặng thuốc, quà (thuốc, xà phòng, bàn chải đánh răng) cho 300 người dân và gần 400 trẻ mầm non; thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng, già làng, trưởng bản tiêu biểu, bộ đội biên phòng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình Tết ấm cho em - giao lưu văn nghệ, tặng quà cho các em thiếu nhi; khởi công xây dựng điểm trường Ché Lầu, xã Na Mèo; khánh thành điểm vui chơi tại trường mầm non Mường Mìn, huyện Quan Sơn. Tổng trị giá của chương trình là hơn 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn tham gia gói bánh chưng cùng các em học sinh xã Na Mèo.

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, các em thiếu nhi được tham gia “Lễ hội gói bánh chưng”, “Lễ hội trò chơi dân gian”, cùng xem biểu diễn văn nghệ của các ca sỹ và các tiết mục xiếc của đoàn xiếc Trung ương.

Ban Tổ chức tặng quà cho các học sinh tại xã Na Mèo.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa, nhằm phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn - Hội - Đội chung tay cùng các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội giúp thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của cả nuớc nói chung, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nói riêng, có một cuộc sống đầy đủ và điều kiện học tập tốt hơn, góp phần mang đến cho các em một cái Tết cổ truyền thêm đầm ấm, tươi vui.

Anh Tuân