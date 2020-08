Tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi Mai Linh Thanh Hóa

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, ban lãnh đạo Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa rất chú trọng đến công tác đào tạo lái xe trên mọi phương diện: văn hóa, đạo đức, chuyên môn nghề nghiệp và tôn trọng luật giao thông đường bộ.

Chương trình đào tạo nội bộ định kỳ và công tác an toàn giao thông là một trong những hoạt động thường xuyên của Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa.

Ngày 4-8, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Thanh Hóa tổ chức chương trình đào tạo nội bộ định kỳ và công tác an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi đang làm việc tại công ty.

Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Thanh Hóa phổ biến kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho đội ngũ lái xe taxi Mai Linh Thanh Hóa.

Tại chương trình, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Thanh Hóa đã phổ biến đến đội ngũ lái xe kỹ năng, kiến thức an toàn giao thông như: phổ biến các nội dung cơ bản của luật giao thông, các quy định mới của pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đậu đỗ xe, đón trả khách đúng nơi quy định không gây cản trở giao thông; chạy xe đúng thời gian, tốc độ cho phép; thực hiện nghiêm việc không phóng nhanh vượt ẩu, không được sử dụng các chất liên quan đến ma túy, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông… đặc biệt là việc áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước tình hình dịch bệnh như hiện nay nhằm bảo đảm sức khỏe cho lái xe và cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa chia sẻ về ý nghĩa của chương trình.

Đây là một trong những chương trình được Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ và chất lượng phục vụ đối với loại hình vận tải hành khách bằng taxi trên địa tỉnh Thanh Hóa cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội của Mai Linh trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng để giáo dục, truyền thông vì an toàn giao thông, vì xã hội văn minh và tuân thủ pháp luật.

Trước đó, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho đội ngũ lái xe taxi của công ty nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

