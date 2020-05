Tập huấn công tác phòng, chống in lậu và triển khai Nghị định số 15/2020/NĐ-CP

Sáng 29-5, tại khách sạn Sao Mai (TP Thanh Hóa), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thanh tra Bộ TT&TT, Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống in lậu và triển khai Nghị định số 15/2020/NĐ-CP. Tham dự có đại diện các sở, ngành, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1 nhà xuất bản, 14 cơ sở in hoạt động có Giấy phép hoạt động in theo quy định, 9 Công ty – siêu thị phát hành sách; hơn 70 cơ sở kinh doanh phát hành sách là hộ kinh doanh cá thể và hơn 800 cơ sở photocopy. Mạng lưới in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh phát triển rộng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, các xuất bản phẩm đa dạng, phong phú, phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động xuất bản, in, phát hành cũng còn không ít những hạn chế, yếu kém, bất cập. Tình trạng in lậu vẫn còn diễn biến phức tạp, sách in lậu thuộc nhiều thể loại được bày bán công khai ở nhiều nơi. Đối tượng in lậu có nhiều thủ đoạn để đối phó sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng...

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

Tại hội nghị, các báo cáo viên là Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông; thành viên Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh đã triển khai Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. So với quy định trước đây là Nghị định 174/2013/NĐ-CP, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới đáng chú ý như: Tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm, áp dụng thêm nhiều biện pháp xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính; Quy định mới một số hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực TT&TT.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-4-2020, bãi bỏ Nghị định số 174/2013, bãi bỏ điều 2 Nghị định số 49/2017 của Chính phủ, có những thay đổi về mức xử phạt đối với thuê bao di động trả trước dành cho doanh nghiệp viễn thông di động và quy định mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi tung thông tin giả mạo, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội; là cơ sở pháp lý cho phòng, chống thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, đồng thời là yếu tố môi trường quan trọng góp phần xây dựng văn hóa mạng.

Lan Phương