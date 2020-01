Tao nhã thú chơi cây cảnh ngày tết

Khách hàng lựa chọn cây quất trang trí cho ngôi nhà của mình nhân dịp tết đến, xuân về. Ảnh: Hương Thảo

Thú chơi cây cảnh từ lâu đã được xem là một nét đẹp của đời sống văn hóa người Việt, nhất là mỗi độ tết đến, xuân về. Nó không chỉ đơn thuần phản ánh nhu cầu thưởng thức cái đẹp mà hơn hết, thú chơi cây cảnh bao hàm nhiều ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, triết học, mỹ học, phong thủy...

Men theo các tuyến đường lớn hay ghé thăm các “thủ phủ” chuyên cung cấp, buôn bán cây cảnh của TP Thanh Hóa như: Công viên Hội An, đường Nguyễn Trãi (phường Phú Sơn), đường Lê Hoàn (đoạn trước cổng Công viên Hội An)... mới cảm nhận hết được sự quan tâm đặc biệt của người dân đối với mặt hàng này. Vừa đon đả đón khách vào tham quan, tìm mua cây cảnh “chơi tết”, chủ nhà vườn Tùng Thái (phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) cho biết: “Năm nào cũng vậy, từ ngày 20-12 (âm lịch) là thị trường cây cảnh đã bắt đầu sôi động rồi. Nhiều năm, đến tầm khoảng 25 – 26 tết là các nhà vườn đã cháy hàng”. Theo chủ nhà vườn này, ngoài quất, đào, lan vốn là những mặt hàng được ưa chuộng hàng đầu trong dịp tết thì các loại hoa, lá có màu sắc rực rỡ, mang ý nghĩa biểu trưng cho sự may mắn, vui vẻ, bình an, hạnh phúc, thi cử đỗ đạt, tài lộc... cũng được tìm mua nhiều như: Hoa trà, hoa trạng nguyên, cây kim tiền, hồng môn... “Thị trường cây cảnh dịp Tết Nguyên đán năm nay không có nhiều biến động về giá cả. Tuy nhiên, nói về chất lượng và sự đa dạng, phong phú thì miễn chê” – chủ nhà vườn Tùng Thái khẳng định.

Khách hàng tỏ ra hứng thú với cây hoa giấy có tuổi đời 15 - 20 năm tại nhà vườn Tùng Thái (phường Phú Sơn).

Đó cũng là nhận định chung của nhiều khách hàng sau khi đã tham khảo giá cả, các loại cây cảnh tại một số nhà vườn và địa điểm buôn bán cây cảnh trên địa bàn TP Thanh Hóa. Anh Lê Thanh Tuấn (phường Đông Cương) quyết định “rút ví” trả tiền mua 2 cây quất trồng trong chậu gốm với giá khoảng 2 triệu đồng/cây. Vốn là người yêu thích lối sống gần gũi tự nhiên nên anh Tuấn có niềm đam mê bất tận với cây cảnh. “Thiên nhiên có vai trò hết sức quan trọng đối với đời sống con người. Nó góp phần hình thành cảnh quan khiến không gian ngôi nhà trở nên thư thái, tươi trẻ, tràn đầy sức sống” - anh Tuấn chia sẻ. Vì những ý nghĩa tốt đẹp đó, dẫu cho công việc có bận bịu như thế nào, anh Tuấn vẫn muốn tự tay lựa chọn cây cảnh, hý hoáy bày biện trong niềm vui hân hoan chào đón năm mới. Anh Tuấn nói: “Tùy theo sở thích cá nhân và tài chính của từng nhà sẽ đưa ra sự lựa chọn cây cảnh phù hợp nhưng cá nhân mình vẫn thích “chơi” quất, đào... Ngoài ra, bưởi cảnh cũng là lựa chọn thú vị”. Khi được hỏi về giá cả các mặt hàng cây cảnh năm nay, anh Tuấn phóng khoáng cười: “Vui, thích, ý nghĩa là chủ yếu! Giá cả thì cũng phải chăng, không biến động nhiều so với mọi năm”.

Giữa rực rỡ sắc màu, ngan ngát hương thơm của các mặt hàng cây cảnh, gia đình anh Nguyễn Ngọc Tuấn (Quảng Xương) dành sự quan tâm đặc biệt đến vẻ đẹp kiêu hãnh pha chút cổ điển của hoa trà. Trong ngôn ngữ của các loài hoa, hoa trà được xem là biểu tượng cho sự trinh trắng, khôi nguyên, duyên dáng. Với mức giá trung bình chỉ từ 150 – 350 nghìn đồng/cây, hoa trà vừa có khả năng thỏa mãn được nhu cầu thưởng thức cái đẹp lại phù hợp với khả năng tài chính của nhiều người. Điều này lý giải vì sao, mặc dù hoa trà là loại cây cảnh khá “kén” người chăm, đòi hỏi sự chăm sóc tỉ mỉ, công phu nhưng vẫn được khách hàng ưa chuộng, tìm mua. “Truyền thống dân tộc Việt chúng ta bao đời vẫn thế! Dù có hay không, nhà nào cũng sắm sửa cây quất, cành đào vui tết, đón xuân. Cùng với đào, quất, tùy sở thích mỗi người, mỗi nhà sẽ mua thêm các loại cây cảnh khác trang trí cho sắc xuân càng thắm đượm” - anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ có đào, quất, mai hay các loại hoa lá trưng bày thông thường. Tết là thời điểm các loại cây cảnh nghệ thuật, bonsai độc, lạ được “săn lùng” nhiều nhất. Một dáng đứng, một điệu vươn của cây cũng đủ sức mê hoặc, dẫn dụ lòng người. Nếu đôi bàn tay của người làm vườn khéo léo tạc nên dáng đứng, điệu vươn ấy thì người có thể hiểu, đồng cảm cũng phải là người có kiến thức, tinh tế trong mắt nhìn. Cây bonsai, nghệ thuật không chỉ đẹp về thế mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, phong thủy, triết học sâu sắc. Nào dáng trực, dáng xiêu, dáng hoành, dáng huyền... Nào thế cây với những tên gọi đẹp mĩ miều: Phượng vũ, ngũ phúc, tam đa, nhất trụ kình thiên, long thăng, huynh đệ, phụ tử, mẫu tử, long giáng, phượng vũ long đàn, bạt phong hồi đầu, trực liên chi, long ẩn, lão mai, tứ quý, nguyệt ảnh, địa đạo huyền nhi, phượng rồng sóng đôi... Am hiểu, tường tận được hết những dáng, thế, biểu tượng, ý nghĩa ấy... đã đủ nói lên “sức chơi” của người tham gia. Vì những kỳ công và duy mỹ đó, khác với các mặt hàng cây cảnh đại trà, các loại cây cảnh nghệ thuật, bonsai độc, lạ chỉ hướng đến một số đối tượng khách hàng nhất định. Để có thể “nhập cuộc” sân chơi này, người mua không chỉ là những người yêu thích, say mê đơn thuần mà hơn hết, họ phải là những người có hiểu biết, có kiến thức nhất định, “chịu chơi” và “chịu chi”. Bởi lẽ, niềm đam mê với cây cảnh nghệ thuật, bonsai được ví như “nghề chơi lắm công phu”, tốn kém cả về thời gian, tâm huyết, tài chính. Ví như cái cách mà cây hoa giấy với tuổi đời 15 - 20 năm, uốn cong như chiếc cổng hoa được bày bán tại nhà vườn Tùng Thái thu hút những vị khách của mình. Chốc chốc lại có người dừng xe vào ngắm nghía hồi lâu, ngã giá lên tới 15 - 16 triệu đồng mà chủ vườn vẫn chưa muốn bán vì “chưa được giá”.

Tết đến, xuân về, người người nhà nhà hân hoan trong niềm vui đón chào năm mới. Còn gì thi vị, tao nhã hơn khoảnh khắc được tạm gác lại lo toan, phiền muộn để có thể thư thái, tự tại tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên gia đình, người thân trong không gian căng tràn nhựa sống của hoa, lá mùa xuân!?

Thảo Linh