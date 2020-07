“Tăng tốc” cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

“Tăng tốc” ôn luyện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong giai đoạn “nước rút” là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với các trường THPT. Ảnh: Phong Sắc

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ chính thức diễn ra. Cùng với việc ổn định tâm lý cho học sinh (HS), nắm chắc thông tin về kỳ thi, thời điểm này, các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) trong toàn tỉnh đang nỗ lực “tăng tốc” ôn luyện cho HS để các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi.

Đến thăm bất cứ một trường THPT hay trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh vào thời điểm này chúng ta sẽ cảm nhận được không khí ôn luyện khẩn trương cho kỳ thi tốt nghiệp THPT của các em HS khối 12. Năm nay, Trường THPT Vĩnh Lộc có gần 500 HS tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có khoảng 40% HS có nguyện vọng xét tuyển và thi đại học. Theo thầy giáo Phạm Ngọc Thắm, Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc, để HS tham dự kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bên cạnh việc hoàn thành chương trình lớp 12 và định hướng cho HS lựa chọn môn thi, tổ hợp thi, nhà trường đã tiến hành phân loại HS để có phương pháp dạy học hiệu quả hơn. Năm nay, thời tiết nắng nóng, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên ban giám hiệu nhà trường thường xuyên động viên giáo viên, HS khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập. Đồng thời, tích cực tuyên truyền đến các bậc phụ huynh để phụ huynh tạo điều kiện và động viên các em học tập, ôn luyện.

Học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 2 tích cực ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Do tác động của dịch COVID-19, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như những năm trước, thay vào đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT với nhiều điểm mới, tuy nhiên, thầy, trò Trường THPT Chu Văn An (TP Sầm Sơn) không chủ quan trước những thay đổi của kỳ thi. Ngay sau khi có thông báo, văn bản của Bộ GD&ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhà trường đã kịp thời phổ biến đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh, HS những thông tin liên quan, đồng thời chỉ đạo, định hướng giáo viên về nội dung ôn tập bảo đảm chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường. Được biết, để chuẩn bị cho kỳ thi, Trường THPT Chu Văn An đã xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể đối với từng môn thi nhằm giúp HS học tập, ôn luyện hiệu quả. Nội dung ôn tập bám sát kiến thức cơ bản sách giáo khoa theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và kế hoạch của Sở GD&ĐT. Cùng với đó, thông qua việc thi khảo sát đánh giá năng lực HS, giáo viên xây dựng chương trình ôn tập phù hợp, chú trọng đến việc truyền đạt cho HS kỹ năng làm bài, cấu trúc bài thi để các em củng cố, tổng hợp lại kiến thức.

Trước sự chủ động, tạo điều kiện về mọi mặt từ phía nhà trường, sự kỳ vọng của phụ huynh, các em HS đang nỗ lực hết mình “tăng tốc” ôn luyện để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi. Em Lê Hữu Minh Quân, HS Trường THPT Chu Văn An (Sầm Sơn) chia sẻ: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng, vì vậy, ngoài việc học trên lớp, em còn tham gia học nhóm cùng các bạn để có thể bổ trợ kiến thức cho nhau. Thời gian ở nhà em đọc thêm sách tham khảo, tích cực giải đề minh họa, qua đó nắm rõ hơn lực học của mình để tự tin bước vào kỳ thi”. Tương tự, hơn 1 tháng qua, em Phạm Thị Tố Uyên, HS Trường THPT Lương Đắc Bằng (Hoằng Hóa) cũng tất bật với lịch học. Sáng học ôn tại trường, chiều tự học ở nhà, tối học thêm nhà thầy. Tố Uyên cho hay: “Ngoài thi tốt nghiệp em còn đăng ký xét tuyển vào Học viện Ngân hàng và dự thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Kỳ thi đang đến gần, nên em đang tập trung dồn sức để ôn tập với mục tiêu đạt kết quả cao nhất”.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tại tỉnh Thanh Hóa tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì tổ chức cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Toàn tỉnh có 34.923 thí sinh đăng ký dự thi (thí sinh đang học lớp 12 là 33.002; thí sinh tự do là 1.921). Theo đó, toàn tỉnh sẽ bố trí 70 điểm thi với hơn 1.500 phòng thi, huy động khoảng 5.403 cán bộ tham gia công tác thi. Tại các điểm thi có bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi bảo đảm an toàn; có đủ số lượng tủ đựng đề thi, bài thi; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng bảo quản đề thi, bài thi, tại khu vực chấm thi, phòng chấm thi... Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Đến thời điển này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh đã và đang được thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch, bảo đảm theo đúng yêu cầu phương án thi của Bộ GD&ĐT. Kỳ thi năm nay vẫn tiếp tục sử dụng các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội như các năm trước. Điểm khác biệt đáng kể là nội dung thi giới hạn theo chương trình đã tinh giản, độ khó của đề thi sẽ giảm, không đánh đố để phù hợp với điều kiện dạy, học trong tình hình dịch bệnh và mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên mặt bằng chung của cả nước. Song, vẫn bảo đảm được tính phân loại HS. Tuy nhiên, các em HS hoàn toàn yên tâm ôn tập theo hướng dẫn của các thầy, cô trong nhà trường để có kết quả thi tốt nhất. Giám đốc Sở GD&ĐT cũng lưu ý, thí sinh thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tại phòng thi theo đúng quy chế thi, tránh bị xử lý vi phạm quy chế thi, vì năm nay thí sinh bị đình chỉ 1 môn thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi.

Phong Sắc