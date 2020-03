Tăng tiền hưởng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/7/2019

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Theo đó, mức đóng – hưởng BHXH cũng sẽ thay đổi theo hướng tăng lên.

Trường hợp người lao động bị suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 7.450.000 đồng (mức hiện hành là 6.950.000 đồng) , sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng. Trợ cấp một lần với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% Trợ cấp hằng tháng với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên được tính cụ thể như sau: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 447.000 đồng (mức hiện hành là 417.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng. Trợ cấp phục vụ với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần bằng 1.490.000 đồng (mức hiện hành 1.390.000 đồng). Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: NLĐ đang làm việc bị chết do TNLĐ-BNN hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do TNLĐ-BNN thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 53.640.000 đồng (mức hiện hành là 50.040.000 đồng). Trợ cấp mai táng bằng 14.900.000 đồng (mức hiện hành là 13.900.000 đồng). Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 745.000 đồng, trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.043.000 đồng./.

VOV