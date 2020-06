(Baothanhhoa.vn) - Nhằm phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án “Bơi an toàn” do Tổ chức Hue Help tài trợ tại huyện Quan Hóa và huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em Nhằm phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án “Bơi an toàn” do Tổ chức Hue Help tài trợ tại huyện Quan Hóa và huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh minh họa. Theo đó, thời gian thực hiện dự án từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020 (Giai đoạn 1), với kinh phí thực hiện dự án là hơn 328 triệu đồng. UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Quan Hóa và UBND huyện Bá Thước chỉ đạo phòng Giáo dục và các trường học có liên quan trên địa bàn phối hợp với Tổ chức Hue Help để tiếp nhận, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) và các cơ quan chức năng việc thực hiện dự án theo quy định. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối phối hợp với Tổ chức Hue Help điều phối hoạt động chung, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến dự án. Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện để dự án được triển khai, thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. BĐT

BĐT