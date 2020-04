Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô dịp nghỉ lễ 30 - 4 và 1 - 5

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô dịp nghỉ lễ 30 - 4 và 1 - 5, Sở Giao thông – Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô; các doanh nghiệp khai thác bến xe; các phòng, ban, đơn vị thuộc xây dựng phương án vận tải phù hợp, tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Xe ô tô vận chuyển hành khách trên tuyến đường tránh phía đông TP. Thanh Hóa

Theo đó, tuyên truyền giáo dục, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự, ATGT và các quy định quản lý hoạt động vận tải của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. Phòng ngừa tai nạn trên đường đèo dốc, tại các đường ngang giao với đường sắt. Thường xuyên kiểm tra ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định. Chủ động chuẩn bị xe tốt, bảo đảm an toàn, sạch đẹp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của hành khách và nhất là hành khách cao tuổi, người khuyết tật; cương quyết không vận chuyển hàng cấm, hàng hoá là nguồn phát sinh, lây lan dịch bệnh. Nghiêm cấm đưa phương tiện vận tải khách không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để chở khách.

Ban quản lý các bến xe phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông – Vận tải, lực lượng công an tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện trước khi xuất bến. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 và các vi phạm về trật tự, ATGT là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Tăng cường điều kiện an toàn của xe xuất bến; kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn cho hành khách tại các bến khách ngang sông. Xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, các khu vực giao thông phức tạp có nguy cơ ùn tắc cao, không để xẩy ra ùn tắc kéo dài.

Các ban quản lý dự án giao thông chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới; thực hiện nghiêm các quy định về trật tự, ATGT theo phương án thiết kế, tổ chức thi công đã được duyệt.

Xuân Cường